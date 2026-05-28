Servicio de agua interrumpido: a dónde y a qué hora es el corte de agua

Buenos Aires: a dónde y a qué hora es el corte de agua

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua potable, se realizarán trabajos de mantenimiento interno en la Estación Elevadora Tres de Febrero. Para llevar a cabo estas tareas, se procederá a la parada temporal de las instalaciones, lo que implicará la interrupción del bombeo de agua potable a las redes.

En este sentido, podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22:00 h del jueves 28/05 hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en el partido de Tres de Febrero. El servicio se normalizará progresivamente una vez terminados los arreglos.

corte de agua en bs as Un corte de agua podría afectar temporalmente el suministro de agua en algunas zonas del AMBA.

Qué hacer ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.