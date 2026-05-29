Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un nuevo corte de agua este viernes 29 de mayo de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Nuevo corte de agua por arreglos deja sin servicio a una localidad este viernes
ABSA, informó un nuevo corte de agua este viernes por trabajos programados a raíz de arreglos en una cañería. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se trabajará en la reparación de una cañería de impulsión de agua en calle Mitre esquina Bernardo de Irigoyen, en General Rodríguez. Las tareas afectarán el suministro en el sector norte de la localidad durante la mañana y hasta su finalización. Es decir, el agua volverá progresivamente a medida que se termine el trabajo.
A raíz de ello, se solicita a las personas usuarias afectadas realizar las reservas a su alcance, y priorizar su uso para hidratación, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del suministro.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.