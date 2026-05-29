Nuevo corte de agua por arreglos deja sin servicio a una localidad este viernes

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se trabajará en la reparación de una cañería de impulsión de agua en calle Mitre esquina Bernardo de Irigoyen, en General Rodríguez. Las tareas afectarán el suministro en el sector norte de la localidad durante la mañana y hasta su finalización. Es decir, el agua volverá progresivamente a medida que se termine el trabajo.

A raíz de ello, se solicita a las personas usuarias afectadas realizar las reservas a su alcance, y priorizar su uso para hidratación, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del suministro.

Recomendaciones ante la falta de agua

corte de agua atencion Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.