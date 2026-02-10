Así se dividirán los días de trabajo de Franco Colapinto en los entrenamientos de la Fórmula 1 en Bahréin

Ese día, el primero, Franco Colapinto será parte de la jornada realizada en el turno matutino mientras que Pierre Gasly lo hará en la tarde. Luego, continuarán el jueves 12 y el viernes 13, donde se mantendrá el mismo formato con los mismos horarios.

De esta manera, el piloto francés se presentará en los trabajos del jueves y Franco Colapinto regresará para completar la jornada del viernes. Entre el 18 al 20 de febrero se volverán a realizar otros test de pretemporada para los pilotos de la Fórmula 1 en el mismo circuito, aunque no trascendió si será televisado.

Cronograma de actividades de Alpine El cronograma de actividades de Franco Colapinto.

La televisación de los entrenamientos de Franco Colapinto

Las cadenas de transmisión no emitirán la totalidad de los entrenamientos y solo mostrarán una hora a partir de las 12, por lo tanto no se podrá apreciar el rendimiento de Franco Colapinto ya que sus jornadas finalizan a las 8.

Sin embargo, si se puede ver el resto de los entrenamientos de la Fórmula 1 en los únicos canales que lo transmitirán: Disney+ y Fox Sports.

Franco Colapinto - Alpine Buenas noticias para Franco Colapinto: el nuevo monoplaza de Alpine promete ser competitivo.

Cuándo arranca la Fórmula 1 con Franco Colapinto como protagonista

Los monoplazas de la Fórmula 1 pondrán primera el viernes 6 de marzo y que finalizará el domingo 8, en el Gran Premio de Australia, en el Circuito de Albert Park de la ciudad de Melbourne.

Hasta ahora los debuts de Franco Colapinto se habían dado en la segunda parte de la temporada de la Fórmula 1, por lo tanto no ha participado del GP de Australia.