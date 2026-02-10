Roberto Ramírez y su amor por Godoy Cruz: "Sentí que era el momento de volver"

Godoy Cruz comenzó su cuenta regresiva de cara a su estreno oficial en la Primera Nacional, que será este viernes desde las 21.30 en el estadio Feliciano Gambarte ante Ciudad de Bolívar. Roberto Ramírez, el arquero que regresó al club, habló de cara al debut en el torneo.
El Tomba vuelve a jugar en el Gambarte tras el empate 1 a 1 ante Deportivo Riestra, en el partido que terminó con el descenso a la Primera Nacional.
Roberto Ramírez habló de su vuelta a Godoy Cruz
Roberto Ramírez se identifica mucho con el Tomba. El guardameta regresó al club procedente de All Boys y manifestó: "Siempre que me fui lo seguí mucho a Godoy Cruz. Sentí que debía volver a darle una mano, siempre puse el escudo por delante de todo, no me importaba si jugaba o no, era el momento de volver, me toca regresar más maduro con el roce de la Primera Nacional".
"Ojalá sea un gran año para nosotros, vamos a dejar todo por la gente, soy del club y trato de transmitir lo mejor a los compañeros. Queremos ser protagonistas. Voy a atajar en el Gambarte, un sueño pendiente que tengo, tengo muchas ganas de ayudar a Godoy Cruz", agregó.
Qué dijo Roberto Ramírez sobre la pretemporada de Godoy Cruzz
Roberto Ramírez analizó el último amistoso ante San Martín de San Juan. "Las conclusiones fueron positivas, tuvimos varias situaciones de gol, las pretemporadas siempre son buenas para corregir cosas. La Primera Nacional es un torneo duro, donde habrá partidos muy incómodos, que tendrán mucho roce, en esta categoría hay que ser inteligente", opinó.
Roberto Ramírez volvió al Tomba, el club del que es hincha, para darle una mano y lograr el objetivo de volver a Primera División.