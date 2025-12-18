Se fue tres veces de Godoy Cruz y ahora es el primer refuerzo de José Mansur

Con un Franco Petroli en veremos y más afuera que adentro para la Primera Nacional que se avecina, Roberto Ramírez tiene la posibilidad de ganarse nuevamente el arco que más le gusta. Si el ex arquero de River Plate se marcha en este mercado, la pelea por la camiseta número 1 será con Nicolás Claa.

El perfil de Roberto Ramírez, clave

Más allá de sus condiciones técnicas y sus atributos como arquero, Roberto Ramírez es una debilidad de José Mansur por su personalidad y la injerencia dentro del vestuario. "Con él en el camarín no hubiésemos llegado a este punto porque hubiese puesto en su lugar a más de uno", dijo un dirigente de la mesa chica.

Confiados de que hay que acertar en cada incorporación, Roberto Ramírez cumple con los requisitos que la CD empieza a perfilar para los CV que van llegando: conoce el club, ya jugó en la categoría, tiene experiencia y personalidad.