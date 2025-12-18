Inicio Ovación Fútbol Godoy Cruz
Mercado de pases

Se fue tres veces de Godoy Cruz y ahora es el primer refuerzo de José Mansur

Debilidad del nuevo presidente, Godoy Cruz abrochó su primer regalo para el pinito de Toedtli en la antesala de Navidad.

Por UNO
José Mansur tiene su primer refuerzo.

Cristian Lozano - Diario Uno

La nueva era en Godoy Cruz empieza a tomar forma. Entre varias aristas abiertas, una muy importante es el mercado de pases para intentar volver lo más rápido posible a Primera División. José Mansur aceleró antes de la Fiestas y le dejó, en modo Papá Noel, el primer regalo a Mariano Toedtli.

La primera cara nueva que rompió la quietud del mercado de pases es la de Roberto Ramírez. El arquero interrumpió su estadía en All Boys y fue repescado por Godoy Cruz para volver antes de tiempo. Así, tendrá una nueva etapa en el club que lo vio nacer y donde jugó un total de 56 encuentros oficiales.

Roberto Ramírez JPG.jpg
Roberto Ramírez vuelve a su casa.

LA vida de Tito Ramírez en Godoy Cruz ha tenido varios capítulos. Fue titular en un momento de su carrera pero luego tuvo que buscar minutos afuera. Así, se fue en calidad de cedido en tres oportunidades: Quilmes, Guillermo Brown de Puerto Madryn y la reciente del Albo de Floresta.

Con un Franco Petroli en veremos y más afuera que adentro para la Primera Nacional que se avecina, Roberto Ramírez tiene la posibilidad de ganarse nuevamente el arco que más le gusta. Si el ex arquero de River Plate se marcha en este mercado, la pelea por la camiseta número 1 será con Nicolás Claa.

El perfil de Roberto Ramírez, clave

Más allá de sus condiciones técnicas y sus atributos como arquero, Roberto Ramírez es una debilidad de José Mansur por su personalidad y la injerencia dentro del vestuario. "Con él en el camarín no hubiésemos llegado a este punto porque hubiese puesto en su lugar a más de uno", dijo un dirigente de la mesa chica.

Confiados de que hay que acertar en cada incorporación, Roberto Ramírez cumple con los requisitos que la CD empieza a perfilar para los CV que van llegando: conoce el club, ya jugó en la categoría, tiene experiencia y personalidad.

