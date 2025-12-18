Inicio Ovación Fútbol Rosario Central
La picante advertencia del presidente de Rosario Central: "Vamos a ganar enemigos"

Tras el polémico título otorgado a Rosario Central Gonzalo Belloso, presidente del club, dejó un contundente mensaje al fútbol argentino

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, habló en conferencia de prensa.

La premiación por ser Campeón de Liga (el mejor de la tabla Anual), el pasillo de espaldas y la elección de Jorge Almirón como el reemplazante de Ariel Holan fueron algunos de los temas que el presidente de Rosario Central tocó en la conferencia de prensa que encabezó este jueves.

Gonzalo Belloso, quien dijo presente en la Sede Fundacional de la institución, no se cayó nada ante los micrófonos. Dejando clara su postura, y aumentando la polémica, le envió un picante mensaje a Estudiantes y al resto del fútbol argentino: "Nos gusta ser molestos”.

Rosario Central Campeón
Gonzalo Belloso junto a los referentes del plantel, con el trofeo del Campeón de la Liga.

Las declaraciones del presidente de Rosario Central

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, encabezó este jueves una conferencia de prensa en la Sede Fundacional del club, donde trazó un balance del 2025 y proyectó el futuro inmediato del club, marcado por la llegada de Jorge Almirón como nuevo entrenador y la Copa Libertadores como obsesión principal.

El mandamás del Canalla defendió el rumbo deportivo, destacó el crecimiento institucional y dejó definiciones fuertes sobre el lugar que el equipo volvió a ocupar en el fútbol argentino.

“Trabajamos todos los días para mejorar el club”, remarcó Belloso, antes de valorar el impacto de refuerzos como Ángel Di María y Alejo Véliz en un equipo que terminó siendo campeón de la tabla anual.

Sobre la salida de Ariel Holan, el mandatario fue elogioso y agradecido, aunque dejó en claro que el club necesita ir siempre por más: “No queremos que el plantel se relaje con haber salido campeones”.

Por otro lado, explicó que la elección de Jorge Almirón (que será presentado el 3 de enero) fue una decisión directa y sin alternativas: “Era el técnico que queríamos, el único con el que hablamos. Llegó a una final de Libertadores y tuvo un gran paso por Colo Colo”.

Uno de los tramos más picantes de la conferencia llegó cuando Belloso habló del lugar incómodo que volvió a ocupar Rosario Central en el escenario nacional: “Cuando Central empezó a ganar, empezó a molestar”, en referencia a las polémicas arbitrales y al pasillo de espaldas de Estudiantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadena3_Rosario/status/2001704108353556952&partner=&hide_thread=false

“Fue descortés. Central fue el mejor equipo del año y le sacó 24 puntos al último campeón”. De cara a su último año de gestión, avisó: “Vamos a generar enemigos deportivos y molestias, porque nos gusta ser molestos”.

Finalmente, Belloso también destacó el crecimiento fuera de la cancha, con la venta de más de 50 palcos y el avance de obras, además de confirmar que la dirigencia trabaja en el mercado de pases y en la renovación de referentes como Quintana, Broun y Malcorra.

