Con o sin Borja: la temible delantera que quiere armar Juan Román Riquelme en Boca para el 2026

Borja rotaría con Miguel Merentiel, actual referencia ofensiva del equipo, e incluso podría disputarle el puesto al uruguayo. La posible competencia interna elevaría la exigencia en el frente de ataque, un aspecto que el cuerpo técnico consideraría fundamental tras una temporada con bajos registros goleadores.

Los extremos de Boca para el 2026

En los extremos también habría novedades de peso. Por la banda derecha, Boca avanzaría por la llegada de Marino Hinestroza, reciente campeón con Atlético Nacional de Medellín en la Copa de Colombia. El extremo acumula 56 partidos oficiales, con 7 goles, 11 asistencias y 4.371 minutos jugados, números que respaldarían su proyección y su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

En el sector izquierdo, la ilusión se apoyaría en Exequiel Zeballos, quien volvió a mostrar su mejor versión con la camiseta xeneize. El Changuito fue la figura indiscutida del último Superclásico y parecería haber recuperado la explosión y confianza que lo llevaron a ser una de las grandes promesas del club.

Con este panorama, el director técnico Claudio Úbeda se ilusiona con seguir en el cargo y completar un esquema ofensivo de lujo, combinando experiencia, potencia y desequilibrio. Boca, tras un año adverso, apuesta fuerte a los goles para reencontrarse con su identidad y encarar el 2026 con renovadas expectativas.