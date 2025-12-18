Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Con o sin Borja: la temible delantera que quiere armar Juan Román Riquelme en Boca para el 2026

Boca comienza a perfilarse de cara a la temporada 2026 con la posibilidad que tiene su presidente Juan Román Riquelme de incorporar a Miguel Borja para conformar una de las delanteras más potentes del fútbol sudamericano.

Zeballos y Merentiel.

Después de un año con balance negativo, Boca comienza a perfilarse de cara a la temporada 2026 con la posibilidad que tiene su presidente Juan Román Riquelme de incorporar a Miguel Borja para conformar una de las delanteras más potentes del fútbol sudamericano.

Con nombres de peso, regresos esperados y rumores de mercado, el Xeneize apostaría a renovar su poder ofensivo para volver a ser protagonista en el plano local e internacional.

Borja
Miguel Borja podr&iacute;a reforzar a Boca tras su salida de River.

Uno de los nombres que genera mayor impacto es el del Colibrí Borja. El colombiano, que marcó una etapa fuerte en River, donde convirtió 62 goles en 159 partidos, suena como una alternativa concreta para reforzar el ataque azul y oro. Si bien su presente no es el mejor, en Boca confían en que puede recuperar su nivel y transformarse en una pieza clave del nuevo proyecto.

Borja rotaría con Miguel Merentiel, actual referencia ofensiva del equipo, e incluso podría disputarle el puesto al uruguayo. La posible competencia interna elevaría la exigencia en el frente de ataque, un aspecto que el cuerpo técnico consideraría fundamental tras una temporada con bajos registros goleadores.

Los extremos de Boca para el 2026

En los extremos también habría novedades de peso. Por la banda derecha, Boca avanzaría por la llegada de Marino Hinestroza, reciente campeón con Atlético Nacional de Medellín en la Copa de Colombia. El extremo acumula 56 partidos oficiales, con 7 goles, 11 asistencias y 4.371 minutos jugados, números que respaldarían su proyección y su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

En el sector izquierdo, la ilusión se apoyaría en Exequiel Zeballos, quien volvió a mostrar su mejor versión con la camiseta xeneize. El Changuito fue la figura indiscutida del último Superclásico y parecería haber recuperado la explosión y confianza que lo llevaron a ser una de las grandes promesas del club.

Con este panorama, el director técnico Claudio Úbeda se ilusiona con seguir en el cargo y completar un esquema ofensivo de lujo, combinando experiencia, potencia y desequilibrio. Boca, tras un año adverso, apuesta fuerte a los goles para reencontrarse con su identidad y encarar el 2026 con renovadas expectativas.

