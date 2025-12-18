¿El heredero? Zlatan Ibrahimovic señaló a uno de los tres hijos de Lionel Messi como el sucesor del talento de su padre

La sinceridad, el humor y la ironía caracterizaron siempre a Zlatan Ibrahimovic a la hora de dar declaraciones en su etapa como jugador. La misma personalidad lo identifica en la actualidad, ya retirado de las canchas. Una de sus últimas declaraciones dio que hablar por su referencia a Lionel Messi, específicamente a uno de sus hijos.

Zlatan Ibrahimovic señaló cuál de los hijos de Messi tendría el talento de su padre

Zlatan Ibrahimovic compartió con Lionel Messi en el Barcelona de España entre 2009 y 2010, desde allí establecieron una amistad. En sus últimas declaraciones a la prensa, el ídolo sueco se refirió a uno de los hijos del capitán de la Selección argentina como el pequeño que podría haber heredado el talento y las condiciones de su padre para triunfar en el fútbol.