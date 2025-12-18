¿El heredero? Zlatan Ibrahimovic señaló a uno de los tres hijos de Lionel Messi como el sucesor del talento de su padre

Ibrahimovic apuntó a uno de los pequeños durante un torneo sub-8 disputado en Miami, donde uno de los tres hijos de Messi tuvo una destacada actuación en el certamen. Sin filtros y con una tajante sinceridad, Zlatan afirmó: "Si quieren ver una versión en miniatura de Messi, tienen que ver a Ciro Messi".
Siendo una eminencia del fútbol internacional, sus declaraciones de inmediato generaron repercusión no solo por el apellido Messi sino también por la magnitud del futbolista que supo conquistar 32 títulos y marcar 511 goles en su carrera.
Fue el propio Zlatan Ibrahimovic el que precisamente le entregó el premio al pequeño Ciro Messi, de apenas 7 años, una vez finalizado el torneo del que salió goleador. Es preciso recordar que sus hermanos, Thiago (13) y Mateo (10) también forman parte de la academia de Inter Miami donde llevan a cabo su formación en las divisiones inferiores de las Garzas.