¿El heredero? Zlatan Ibrahimovic señaló a uno de los tres hijos de Lionel Messi como el sucesor del talento de su padre

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Zlatan Ibrahimovic señaló a uno de los hijos de Messi como el heredero del talento de su padre. 

Cuando Zlatan Ibrahimovic habla, el mundo del fútbol escucha. Retirado de la alfombra verde, el ex delantero sueco pasa sus días como asesor en la empresa que es dueña del Milan de Italia, club en el que supo desplegar sus años de gloria como futbolista.

La sinceridad, el humor y la ironía caracterizaron siempre a Zlatan Ibrahimovic a la hora de dar declaraciones en su etapa como jugador. La misma personalidad lo identifica en la actualidad, ya retirado de las canchas. Una de sus últimas declaraciones dio que hablar por su referencia a Lionel Messi, específicamente a uno de sus hijos.

Zlatan Ibrahimovic señaló cuál de los hijos de Messi tendría el talento de su padre

Zlatan Ibrahimovic compartió con Lionel Messi en el Barcelona de España entre 2009 y 2010, desde allí establecieron una amistad. En sus últimas declaraciones a la prensa, el ídolo sueco se refirió a uno de los hijos del capitán de la Selección argentina como el pequeño que podría haber heredado el talento y las condiciones de su padre para triunfar en el fútbol.

Ibrahimovic apuntó a uno de los pequeños durante un torneo sub-8 disputado en Miami, donde uno de los tres hijos de Messi tuvo una destacada actuación en el certamen. Sin filtros y con una tajante sinceridad, Zlatan afirmó: "Si quieren ver una versión en miniatura de Messi, tienen que ver a Ciro Messi".

Siendo una eminencia del fútbol internacional, sus declaraciones de inmediato generaron repercusión no solo por el apellido Messi sino también por la magnitud del futbolista que supo conquistar 32 títulos y marcar 511 goles en su carrera.

Fue el propio Zlatan Ibrahimovic el que precisamente le entregó el premio al pequeño Ciro Messi, de apenas 7 años, una vez finalizado el torneo del que salió goleador. Es preciso recordar que sus hermanos, Thiago (13) y Mateo (10) también forman parte de la academia de Inter Miami donde llevan a cabo su formación en las divisiones inferiores de las Garzas.

