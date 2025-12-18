Limpiar el piso para que quede como nuevo: el secreto para desinfectar y recuperar el brillo perdido

Esta alternativa que es bastante barata, garantizará un piso súper brillante y libre de toda la suciedad que se acumula día a día.

limpiar-pisos1

Limpiar los pisos y dejarlos brillantes

Dejando de lado los productos de limpieza que casi siempre se usan, el piso puede quedar libre de toda suciedad y lucir súper brillante con este método infalible.

Si lo que se busca es dejar los pisos perfectos, que renueven la apariencia de las baldosas o cerámicas, con un olor fresco y rico, se necesitan estos productos:

Detergente para cocina

Vinagre blanco

Agua caliente

Agua fría

Aceite esencial del aroma que más guste

limpiar-pisos2

Limpiar los pisos de la casa, paso a paso

El primer paso consiste en agregar una cucharada de detergente para cocina en un balde u otro recipiente similar. Sumar una taza de vinagre blanco. Agregar una pava de agua caliente e incorporar dos litros de agua fría. Incorporar algunas gotas de esencia, del aroma que más se prefiera. Revolver todos los ingredientes hasta que se forme un poco de espuma y ya se puede comenzar a limpiar los pisos.

Lo mejor de esta manera de limpiar las baldosas y cerámicas, es qué con este truco casero, los pisos quedan libres de toda suciedad, con un brillo especial, como nunca antes visto, además de un olor muy confortable.