Limpiar el piso para que quede como nuevo: el secreto para desinfectar y recuperar el brillo perdido

Limpiar los pisos de la casa, dejarlos relucientes y brillantes, un es para nada una labor sencilla, por más fácil que parezca a simple vista. De todos, hay un truco casero que empezó a utilizar hace poco tiempo y tiene beneficios que no muchas personas conocen.
La oferta de productos que se pueden utilizar para limpiar los pisos de la casa, aunque la mayoría, por su elevado precio, no son accesibles para la economía de todos los hogares.
Es por eso que muchas personas acuden a algunos trucos caseros, con ingredientes que generalmente uno tiene en la casa, con resultado s extraordinarios y que nada tienen que envidiarles a los productos que se consiguen en los supermercados y almacenes.
Esta alternativa que es bastante barata, garantizará un piso súper brillante y libre de toda la suciedad que se acumula día a día.
Limpiar los pisos y dejarlos brillantes
Dejando de lado los productos de limpieza que casi siempre se usan, el piso puede quedar libre de toda suciedad y lucir súper brillante con este método infalible.
Si lo que se busca es dejar los pisos perfectos, que renueven la apariencia de las baldosas o cerámicas, con un olor fresco y rico, se necesitan estos productos:
- Detergente para cocina
- Vinagre blanco
- Agua caliente
- Agua fría
- Aceite esencial del aroma que más guste
Limpiar los pisos de la casa, paso a paso
- El primer paso consiste en agregar una cucharada de detergente para cocina en un balde u otro recipiente similar.
- Sumar una taza de vinagre blanco.
- Agregar una pava de agua caliente e incorporar dos litros de agua fría.
- Incorporar algunas gotas de esencia, del aroma que más se prefiera.
- Revolver todos los ingredientes hasta que se forme un poco de espuma y ya se puede comenzar a limpiar los pisos.
Lo mejor de esta manera de limpiar las baldosas y cerámicas, es qué con este truco casero, los pisos quedan libres de toda suciedad, con un brillo especial, como nunca antes visto, además de un olor muy confortable.