Está en Netflix, es mexicana y fue un verdadero éxito en América Latina

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas donde abundan opciones para todos los gustos. Una serie ha logrado tocar la parte nostálgica de los suscriptores amantes de las telenovelas, con un relato mexicano que es prácticamente una adaptación moderna de estos formatos, y lo hace de la mano de una historia llena de drama, misterio, y tan solo 18 capítulos en total: Pacto de silencio.
Las series y películas, no solo del catálogo de Netflix, sino de todas las plataformas, siempre han sido consideradas ofertas de excelencia del género dramático, como esas telenovelas que los hizo conocidos ante el mundo. Esta serie ha logrado cautivar a los suscriptores, especialmente de América Latina, con un elenco intratable y un relato que promete no darte respiro ni un solo segundo.
Estamos hablando de una telenovela adaptada a un formato de serie, que a lo largo de su historia ronda por géneros como crimen, drama y misterio, centrando su trama especialmente en la venganza a través de las redes. En Netflix, tardó tan solo un par de horas en convertirse dentro del catálogo de series y películas, reuniendo millones de reproducciones especialmente en México y en muchos países de América Latina.
Con un total de 18 capítulos, todos en una sola temporada, la serie se convirtió en un verdadero éxito dentro de las ofertas mexicanas, y sus actrices tuvieron mucho que ver en esto Camila Selser, Adriana Louvier, Marimar Vega, Litzy y Kika Edgar. A pesar de las recomendaciones de la crítica especializada, el famoso "boca a boca" entre los suscriptores de Netflix ocuparon un rol vital para su éxito.
Esta serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2023, y desde entonces es una de las historias mexicanas más elegidas de toda la plataforma.
De qué trata Pacto de silencio, serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie telenovela mexicana que arrasa a nivel mundial, Pacto de silencio centra su historia en: "Cuatro mejores amigas prometen nunca revelar quién tuvo a la bebé que abandonaron. Veinticinco años después, la bebé ya creció... y está totalmente decidida a vengarse".
A pesar de no ser la serie más corta del mercado, su drama mexicano clásico, la vuelve una de las mejores opciones de Netflix.
Reparto de Pacto de silencio, la serie de Netflix
- Camila Valero
- Kika Edgar
- Adriana Louvier
- Marimar Vega
- Litzy
- José Manuel Rincón
- Martín Barba
- Rodolfo Salas
- Chantal Andere
Dónde ver la serie Pacto de silencio, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Pacto de SIlencio se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Pact Of Silence se puede ver en Netflix.
- España: Pacto de Silencio se puede ver en Netflix.