Está en Netflix, es mexicana y fue un verdadero éxito en América Latina

Con un total de 18 capítulos, todos en una sola temporada, la serie se convirtió en un verdadero éxito dentro de las ofertas mexicanas, y sus actrices tuvieron mucho que ver en esto Camila Selser, Adriana Louvier, Marimar Vega, Litzy y Kika Edgar. A pesar de las recomendaciones de la crítica especializada, el famoso "boca a boca" entre los suscriptores de Netflix ocuparon un rol vital para su éxito.

Esta serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2023, y desde entonces es una de las historias mexicanas más elegidas de toda la plataforma.

Embed - Pacto de silencio | Tráiler oficial | Netflix

De qué trata Pacto de silencio, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie telenovela mexicana que arrasa a nivel mundial, Pacto de silencio centra su historia en: "Cuatro mejores amigas prometen nunca revelar quién tuvo a la bebé que abandonaron. Veinticinco años después, la bebé ya creció... y está totalmente decidida a vengarse".

A pesar de no ser la serie más corta del mercado, su drama mexicano clásico, la vuelve una de las mejores opciones de Netflix.

pacto de silencio 2

Reparto de Pacto de silencio, la serie de Netflix

Camila Valero

Kika Edgar

Adriana Louvier

Marimar Vega

Litzy

José Manuel Rincón

Martín Barba

Rodolfo Salas

Chantal Andere

Dónde ver la serie Pacto de silencio, según la zona geográfica