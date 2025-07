El antecedente de Zlatan Ibrahimovic que la MLS utilizaría para sancionar a Lionel Messi

Lionel Messi, capitán y referente del Inter Miami, fue uno de los primeros nombres de la nómina de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Pese a ello, el rosarino no se presentó al entrenamiento de este martes y podría ser sancionado.

Tal y como lo hicieron con Zlatan Ibrahimovic cuando no participó de la edición del 2018, los directivos de la competencia sancionarían al mejor jugador del mundo dejándolo fuera del próximo partido de su equipo.

El reglamento de la MLS aclara que todos aquellos futbolistas que se se ausenten de la práctica previa, sin una razón justificada, deberá cumplir una fecha de suspensión en el torneo local. Esto con el objetivo de garantizar el compromiso de los protagonistas en el evento que es uno de los más importantes y promocionados de la Major League Soccer.

Convocados All Star Games 2025 Los futbolistas convocados al evento que enfrentará al equipo de la MLS con el de la Liga MX.

Si finalmente Lionel Messi no participa del All Star Game, y su club no emite un parte médico oficial, será sancionado y se perderá el próximo compromiso de las Garzas, el cual se disputará ante Cincinnati (sábado 26 de julio a las 20.15).