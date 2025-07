Los personajes se hicieron famosos gracias a una serie de televisión emitida entre finales de los 70 y mediados de los 80. El film fue dirigido por Lewis Teague y estrenado en 1997. Cuenta con la interpretación de John Schneider, Tom Wopat y Catherine Bach, entre otros.

La sinopsis de la película, Los duques de Hazzard, cuenta que, Bo y Luke Duke son primos sureños. En el condado de Hazzard, Bo y Luke ayudan a su tío Jesse y a su atractiva prima Daisy (Jessica Simpson) a administrar el negocio de licor ilegal, metiéndose constantemente en problemas con el sheriff Roscoe P. Coltrane y conduciendo imprudentemente su coche naranja, el "General Lee".

Boss Hogg, el malvado y corrupto comisionado del condado que odia a los Dukes, los desaloja de su granja. Bo y Duke viajan a Atlanta y se encuentran con su vieja amiga Katie Johnson y su amiga Annette, mientras se proponen averiguar por qué Boss Hogg los ha desalojado de su granja y qué planea hacer.

Con el as de las carreras locales, Billy Prickett, en la ciudad para participar en el rally anual de carreras Hazzard Road, Bo y Luke se proponen salvar su granja y frustrar el plan de Boss Hogg.

