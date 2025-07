El contundente descargo de Traverso contra Palacios y Riquelme

El ahora panelista de TyC Sports descargó toda su furia contra el chileno: "Yo quiero verlo a Palacios. Pero si él no quiere, si él no tiene ganas... sigamos para adelante. Si viene el lunes y todos los lunes tiene problemas, cansa. Cansa muchachos, porque después vas a la cancha y se ve reflejado".

"Y si tiene tendinitis en las dos rodillas, que saquen un parte médico y digan que el señor Palacios tiene tendinitis y no puede jugar. Y si no le gusta, porque el otro día vi que no le gusta que lo critiquen, que no juegue más. ¡No jugués más loco! Listo, ya está. Se acabó", completó Traverso.

A la hora de hablarle a Riquelme, con quien fue campeón del mundo, fue contundente: "Román, mala tuya. Esto hay que investigarlo antes. Uno piensa que lo puede encaminar. Y mirá que le deben haber explicado y se ve que le entra. No le entró, bueno... tomalo como una mala y devolvelo a Colo Colo donde es feliz".

Por los comentarios de Cristian Traverso contra Carlos Palacios

"Estas cosas yo no las puedo defender. Si querés salir, salí, pero el lunes vení a entrenar y el domingo rompela. Agarrá la pelota y hacé tres pases gol. Para mí, se terminó Palacios en Boca. Si yo fuera presidente de Boca, le rescindo el contrato. Ya me cansé", sentenció Traverso.