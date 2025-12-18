El torneo surge a partir de un convenio entre CONMEBOL y UEFA, con el objetivo de profundizar el vínculo entre ambas confederaciones y reinstalar una superfinal intercontinental. De este modo, también retoma el legado de la antigua Copa Artemio Franchi, disputada en las ediciones de 1985 y 1993.

La edición más reciente tuvo como protagonistas a la Selección argentina y a Italia, en una final disputada en el estadio de Wembley, donde el conjunto albiceleste se impuso con autoridad por 3 a 0, gracias a los goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

En la actualidad, la Selección de España lidera el ranking FIFA y es considerada una de las potencias del momento, sustentada en un estilo de juego dinámico y atractivo, además de una camada de futbolistas jóvenes que ya se destacan en clubes de primer nivel, lo que combina presente competitivo y proyección a futuro.

Por su parte, la Selección argentina se ubica en el segundo escalón del ranking mundial y afrontará este compromiso con el condimento especial de lo que sería la última participación mundialista de Lionel Messi, el capitán que guio al equipo hacia la conquista de la tercera estrella en Qatar 2022. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el plantel mantiene la base de campeones del mundo, aunque también avanzó en un proceso de renovación que apunta a la conformación del equipo del futuro.

Lusail Stadium en Qatar El Lusail Stadium en Qatar será el escenario de la Finalíssima.

Cuándo se jugará la Finalíssima entre la Selección argentina y la de España: día y horario confirmados

El trascendental encuentro se realizará el viernes 27 de marzo de 2026 en un escenario conocido para la Selección argentina: el estadio Lusail Stadium en Qatar, terreno de juego donde el conjunto nacional ganó la copa del mundo.

Ya había trascendido la fecha y el escenario, pero ahora se confirmó también el horario y los argentinos tendrán que prender el televisor para apoyar a la Selección a partir de las 15.

El último partido entre el combinado nacional y la Selección de España fue en marzo de 2018 cuando se enfrentaron en un amistoso en Madrid con triunfo para los europeos por 6 a 1.