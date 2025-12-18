Copa Libertadores: se sorteó la instancia preliminar y Argentinos Juniors ya conoce su camino en Fase 2

argentinos juniors.jpg Argentinos Juniors será el único equipo argentino que inicie en Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Allí aparece el Bicho que será el único club argentino en disputar dicha instancia previa. Su rival saldrá del duelo entre Barcelona y Liga de Quito, que este domingo jugarán la última fecha de la liga ecuatoriana. El empate clasificará de manera directa a Barcelona a la fase de grupos, mientras que Liga necesita una victoria para evitar el repechaje.

Por su posición en el puesto 47 del ránking de Conmebol, Argentinos Juniors definirá la serie como local en el estadio Diego Armando Maradona. El cruce se jugará a ida y vuelta y la revancha se disputará en la cancha del mejor ubicado en la tabla general.

La Fase 2 contará con 16 equipos y no permitirá enfrentamientos entre clubes del mismo país por lo que, en caso de que salgan por sorteo, uno de ellos será desplazado a otra llave. Los ganadores avanzarán a la Fase 3, última instancia del repechaje donde ya estarán los cruces definidos, y de allí surgirán los cuatro clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 que integrarán el Bombo 4.