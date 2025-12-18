Copa Libertadores: se sorteó la instancia preliminar y Argentinos Juniors ya conoce su camino en Fase 2
Argentinos Juniors es el único representante argentino que competirá desde la Fase 2 de la Copa Libertadores
Por UNO
Se sorteó la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 yArgentinos Juniors ya conoce el país del que saldrá su rival en Fase 2 del certamen. El Bicho arrancará su turno con un rival que saldrá de los equipos representantes de Ecuador que participan de esta instancia.
El sorteo realizado este jueves determinó queArgentinos Juniors enfrente en la Fase 2 de Copa Libertadores un representante deEcuador, aún por definir, pero que puede salir entre Barcelona y Liga de Quito.
Copa Libertadores: Argentinos Juniors definió su camino en la edición del certamen 2026
Este jueves se realizó el sorteo de las fases preliminares de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026. Primero se sorteó la instancia 1, donde no hay representantes argentinos en carrera. Seis equipos jugarán tres cruces en esta fase, con encuentros ida y vuelta, para definir a los tres que avanzarán al segundo turno de la competencia.
Allí aparece el Bicho que será el único club argentino en disputar dicha instancia previa. Su rival saldrá del duelo entre Barcelona y Liga de Quito, que este domingo jugarán la última fecha de la liga ecuatoriana. El empate clasificará de manera directa a Barcelona a la fase de grupos, mientras que Liga necesita una victoria para evitar el repechaje.
Por su posición en el puesto 47 del ránking de Conmebol, Argentinos Juniors definirá la serie como local en el estadio Diego Armando Maradona. El cruce se jugará a ida y vuelta y la revancha se disputará en la cancha del mejor ubicado en la tabla general.
La Fase 2 contará con 16 equipos y no permitirá enfrentamientos entre clubes del mismo país por lo que, en caso de que salgan por sorteo, uno de ellos será desplazado a otra llave. Los ganadores avanzarán a la Fase 3, última instancia del repechaje donde ya estarán los cruces definidos, y de allí surgirán los cuatro clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 que integrarán el Bombo 4.