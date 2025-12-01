El picante posteo de Hernán López Muñoz tras la derrota de Argentinos Juniors ante Boca: "Que les vaya bien en su vida"

hernan lopez muñoz 1 Hernán López Muñoz recibió críticas luego de la derrota de Argentinos Juniors ante Boca por los cuartos de final del Torneo Clausura.

El picante posteo de Hernán López Muñoz luego de la derrota de Argentinos Juniors ante Boca

En La Bombonera, Argentinos Juniors recibió un gol a los 5 minutos de partido y no pudo revertirlo durante el resto de los 90 minutos reglamentarios. Pese a los constantes intentos del Bicho, el marcador terminó 0-1 abajo y marcó la eliminación del elenco de La Paternal.

Hernán López Muñoz venía de tener una brillante actuación en octavos de final ante Vélez por los octavos de final donde marcó dos goles. Ante el Xeneize, el ex Godoy Cruz fue bien neutralizado y no logró desplegar su habitual buen juego. Por ello, ante algunas críticas, el jugador decidió responder en sus redes sociales.

"Se terminó, a los hinchas de verdad, gracias", comenzó diciendo el enganche en una historia en su cuenta de Instagram. López Muñoz luego mostró su enojo ante las críticas sobre su rendimiento en cuartos de final. "A los boludos de turno que opinan o dudan de mi profesionalismo o lealtad al club, que les vaya bien en su vida", cerró el sobrino nieto de Maradona.

hernan lopez muñoz arg jr La publicación de Hernán López Muñoz tras la derrota de Argentinos Juniors ante Boca.

Argentinos Juniors mostró buena calidad de fútbol durante todo el año pero no pudo traducirlo en títulos. En el Torneo Apertura y en el Clausura cayó en la misma instancia, cuartos de final, ante San Lorenzo y Boca respectivamente. En la final de Copa Argentina, también cayó ante Independiente Rivadavia. Si embargo, el Bicho logró una importante clasificación al Repechaje de la Copa Libertadores 2026 por encima de River.