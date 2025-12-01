Netflix tiene el estreno más impactante, emotivo y cargado de adrenalina del momento

Con una duración de 1 hora y 44 minutos, la película retoma la historia iniciada en la primera parte, también disponible en Netflix, donde una criatura gigantesca despertaba en la montaña Dovre tras mil años de cautiverio. En esta continuación, la amenaza crece y el conflicto se intensifica, llevando la narrativa hacia un espectáculo visual aún más impactante.

tro 2-pelicula Trol 2, la nueva producción noruega que vuelve a Netflix para explorar el mito del gigante oculto en la montaña.

Como uno de los estrenos destacados del mes, la secuela de Trol se consolida rápidamente dentro del catálogo de Netflix, ideal para quienes buscan series y películas cargadas de adrenalina, mitología y escenarios naturales imponentes. Una propuesta que mantiene la emoción en cada minuto.