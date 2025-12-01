El 1 de diciembre de 2025 llegó a Netflix una de las propuestas más esperadas dentro del universo de series y películas de fantasía nórdica: la secuela del exitoso film Trol. Dirigida por Roar Uthaug, esta nueva entrega noruega combina acción, suspenso y un tono emotivo que profundiza en los mitos ancestrales que habitan bajo las montañas.
Netflix tiene el estreno más impactante, emotivo y cargado de adrenalina del momento
El nuevo estreno de Netflix combina acción, suspenso y emoción en una propuesta imperdible para fans de series y películas de fantasía
Con una duración de 1 hora y 44 minutos, la película retoma la historia iniciada en la primera parte, también disponible en Netflix, donde una criatura gigantesca despertaba en la montaña Dovre tras mil años de cautiverio. En esta continuación, la amenaza crece y el conflicto se intensifica, llevando la narrativa hacia un espectáculo visual aún más impactante.
Como uno de los estrenos destacados del mes, la secuela de Trol se consolida rápidamente dentro del catálogo de Netflix, ideal para quienes buscan series y películas cargadas de adrenalina, mitología y escenarios naturales imponentes. Una propuesta que mantiene la emoción en cada minuto.
Netflix: de qué trata la película Trol 2
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Trol 2 versa: “Cuando otro despiadado trol desata una ola de destrucción en su país, Nora, Andreas y el comandante Kris se embarcan en la misión más peligrosa de sus vidas”.
Netflix: tráiler de la película Trol 2
Reparto de Trol 2, la película de Netflix
- Ine Marie Wilmann (Nora Tidemann)
- Kim Falck (Andreas Isaksen)
- Mads Sjøgård Pettersen (Kristoffer)
- Karoline Viktoria Sletteng Garvang (Sigrid Hodne)
Dónde ver la película Trol 2, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Trol 2 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Trol 2 se puede ver en Netflix.
- España: la película Trol 2 se puede ver en Netflix.