Bronca ya estrenó su esperada segunda temporada en Netflix y vuelve a posicionarse entre lo más destacado del catálogo de series y películas. La nueva entrega cuenta con 8 capítulos y llega tras el éxito de su primera temporada, que tuvo 10 capítulos y logró un fuerte impacto tanto en la crítica como en el público.
Netflix estrenó la serie más esperada de 2026: 8 capítulos atrapantes que ya son furor entre los fans
Ganó 3 Globos de Oro y 5 Emmy. Está en el catálogo de series y películas de Netflix y es un fenómeno mundial
Protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong, la serie fue ampliamente reconocida en la temporada de premios, donde ganó 3 Globos de Oro, incluidos los galardones para sus protagonistas, y 5 premios Emmy, además de consagrarse como mejor miniserie de TV.
Con una combinación de drama, comedia negra y tensión constante, Bronca se destaca por su tono frontal, absurdo y emocionalmente intenso. Su regreso a Netflix la confirma como una de las series y películas más recomendadas del momento, ideal para quienes buscan historias profundas, con giros impactantes y actuaciones de alto nivel.
Netflix: de qué trata la serie Bronca
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Bronca versa: "Un incidente de tráfico entre dos desconocidos (un contratista fracasado y una empresaria descontenta) desata un conflicto que saca a relucir su lado más oscuro".
Bronca es una serie de comedia dramática y suspenso de Netflix que narra la escalada de una violenta obsesión entre dos desconocidos tras un incidente de tráfico. Danny Cho (contratista fracasado) y Amy Lau (empresaria insatisfecha) inician una venganza personal que expone sus crisis existenciales y lados más oscuros.
Netflix: tráiler de la serie Bronca
Reparto de Bronca, la serie de Netflix
- Steven Yeun como Danny Cho
- Ali Wong como Amy Lau
- Joseph Lee como George Nakai
- Young Mazino como Paul Cho
- David Choe como Isaac Cho
- Patti Yasutake como Fumi Nakai
- Remy Holt como June
- Charles Melton como Austin
- Cailee Spaeny como Ashley
- Oscar Isaac como Josh
- Carey Mulligan como Lindsay
Dónde ver la serie Bronca, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Bronca se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Bronca se puede ver en Netflix.
- España: la serie Bronca se puede ver en Netflix.