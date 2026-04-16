Netflix estrenó la serie más esperada de 2026: 8 capítulos atrapantes que ya son furor entre los fans

Protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong, la serie fue ampliamente reconocida en la temporada de premios, donde ganó 3 Globos de Oro, incluidos los galardones para sus protagonistas, y 5 premios Emmy, además de consagrarse como mejor miniserie de TV.

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Con una combinación de drama, comedia negra y tensión constante, Bronca se destaca por su tono frontal, absurdo y emocionalmente intenso. Su regreso a Netflix la confirma como una de las series y películas más recomendadas del momento, ideal para quienes buscan historias profundas, con giros impactantes y actuaciones de alto nivel.