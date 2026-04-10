Recién estrenada en Netflix, la película de 86 minutos que te sumerge en un clima de máxima tensión

Estamos hablando de la película Embestida, una producción dirigida por Tommy Wirkola que tiene una duración de 1 hora y 26 minutos en los que se te cortará la respiración por su trama de acción, terror y suspenso en Netflix.

La trama de la nueva oferta de Netflix comienza cuando un catastrófico huracán azota un pueblo costero, el nivel del mar sube rápidamente y sus habitantes deben sobrevivir a un montón de hambrientos tiburones.