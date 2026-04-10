“El 10 de abril, la naturaleza contraataca”. Así anunció Netflix la llegada de un intenso thriller de acción que promete arrasar en el catálogo de series y películas de la plataforma. La protagonista es nada más y nada menos que Phoebe Dynevor (Los Bridgerton).
Recién estrenada en Netflix, la película de 86 minutos que te sumerge en un clima de máxima tensión
Phoebe Dynevor es la protagonista de este thriller de acción que recién llega al catálogo de series y películas de Netflix
Estamos hablando de la película Embestida, una producción dirigida por Tommy Wirkola que tiene una duración de 1 hora y 26 minutos en los que se te cortará la respiración por su trama de acción, terror y suspenso en Netflix.
La trama de la nueva oferta de Netflix comienza cuando un catastrófico huracán azota un pueblo costero, el nivel del mar sube rápidamente y sus habitantes deben sobrevivir a un montón de hambrientos tiburones.
Se trata de una película de supervivencia extrema que mezcla desastre climático con drama humano. Embestida es una oferta ideal para maratonear en Netflix el fin de semana.
Netflix: de qué trata la película Embestida
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Embestida versa: “Tras la inundación causada por un fuerte huracán, los residentes de un pueblo deben luchar por sobrevivir a las aguas llenas de tiburones hambrientos”.
La película sigue varias líneas de supervivencia en paralelo:
- Una mujer embarazada atrapada en su auto mientras sube el nivel del agua.
- Un grupo de hermanos de acogida encerrados en su casa invadida por tiburones.
- Un investigador marino que intenta coordinar rescates en la ciudad.
Netflix: tráiler de la nueva película Embestida
Reparto de Embestida, película de Netflix
- Phoebe Dynevor
- Whitney Peak
- Djimon Hounsou
- Matt Nable
- Andrew Lees
- Alyla Browne
- Stacy Clausen
- Dante Ubaldi
Dónde se puede ver la película Embestida, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Embestida se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Embestida se puede ver en Netflix.
- España: la película Embestida se puede ver en Netflix.