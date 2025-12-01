Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900

Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900

Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000

Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000

Departamento de Malargüe: $9.000

Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500

Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000

La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada

Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:

El envase

Fotocopia de DNI

Certificación negativa de la ANSES

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.

Garrafa en tu barrio Mendoza El programa "La Garrafa en tu Barrio" en Mendoza es una iniciativa del gobierno provincial que busca garantizar el acceso a garrafas de gas subsidiadas a precios más bajos para hogares que no cuentan con acceso a gas natural por redes.

Cronograma de "La Garrafa en tu Barrio" del 1 al 6 de diciembre

Lunes 1

Guaymallén

Colonia Molina: Barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. A las 9.30.

Buena Nueva: Tirasso y Triunvirato. A las 10.30.

Buena Nueva: Barrio Las Viñas. Plaza. A las 11.30.

Belgrano: CCT 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 12.30.

General Alvear

Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 04. A las 9.30.

Gutiérrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.

Gutiérrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 12.

Las Heras

El Zapallar: Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 9.30.

El Algarrobal: Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 10.30.

El Algarrobal: CAV El Algarrobal. Paraguay y Paso Hongo. A las 11.30.

Santa Rosa

La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.

La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 9.30.

La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a Escuela Carlos Galigniana Segura. A las 10.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11.30.

Martes 2

Guaymallén

El Sauce: Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. A las 9.30.

Colonia Segovia: Barrio Buenos Vecinos. Manzana: D. Casa: 2. A las 10.30.

Colonia Segovia: Calle Buenos Vecinos y Callejón Isabel. A las 11.30.

Buena Nueva: Iglesia Portal de Luz. Antonelli, a metros de Buena Nueva. A las 13.

San Rafael

El Cerrito: El Cerrito. Plaza. A las 9.

Godoy Cruz

Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.

Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.

Luján

Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15.

Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. A las 11.

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.

Tupungato

San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.

La Paz

Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.20.

La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11.30.

La Menta: Refugio Zabala. A las 11.40.

Miércoles 3

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta Provincial 20. Pasando edificio Escuela

Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a finca Chavez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (Calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

Lavalle

El Plumero: Barrio El Plumero. A las 9.

La Bajada: Barrio La Bajada. Plaza. A las 9:20.

La Bajada: Barrio Norte Argentino. A las 10.

El Carmen: Barrio El Carmen. A las 10.30.

Tupungato

Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 10.

Luján

Vertientes del Pedemonte: Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3,5. A las 9.30.

Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30.

Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.

San Carlos

Pareditas: Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas: Paseo de las Carretas. La Capilla. A las 10.30.

Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

Las Heras

Panquehua: CEDRyS 20. Molinero Tejada y Vicente Gil. A las 9.30.

El Resguardo: Barrio Todos Unidos. Manzana: A Casa: 21. A las 10.30.

El Plumerillo: CEDRyS 15. Aguado y Uspallata. A las 11.30.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.

San Martín

Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.

Montecaseros: Delegación municipal. A las 11.

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 9.30

Capilla del Rosario: Barrio San Roque. Callejón Antonelli y vías del ferrocarril. A las 10.30.

Buena Nueva: Barrio San Ceferino. Higüeritas y Chuquisaca. A las 11.30.

Capilla del Rosario: Barrio Patrón Santiago. SUM. Virgen del Milagro 792. A las 12.30.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: CIC. A las 11.

San Rafael

Las Paredes: Paraje: El Usillal. Escuela 1-266 Josefa Correas. A las 9.

Las Paredes: Paraje: El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 10.

Las Paredes: Aeroclub. A las 12.

General Alvear

Bowen: Calle 19 y C. A las 9.

Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.

Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.

Jueves 4

Guaymallén

Puente de Hierro: Escuela de Boxeo Esparta Box. Severo del Castillo 11.167. A las 9.30.

Colonia Molina: Barrio Madres Unidas. Calle Miralles pasando Grenón. A las 10.30.

El Sauce: Barrio Los Hornos. Carrill a Lavalle frente a barrio Constitución. A las 11.30.

El Sauce: Barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Luján

Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30.

Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 10.30.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio Lotes Moyano. Plaza. A las 9.30.

Lavalle

Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9.

Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9.20.

Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.30.

San Rafael

Cuadro Nacional: Paraje: La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9.

Cuadro Nacional: Escuela 1-084 Deoclesio García. A las 10.

Cuadro Nacional: Paraje: Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 10.45.

Cuadro Nacional: Paraje: Cuadro Bombal. Domingo Evaristo Bombal. A las 12.45.

Viernes 5

Las Heras

El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Merendero Nadine. A las 9.30.

El Algarrobal: Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 10.30.

El Algarrobal: Callejón Rivas. Rotonda s/n. A las 11.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

General Alvear

Bowen: Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

San Martín

Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 10.

Tres Porteñas: CIC. A las 11.

El Divisadero: Calle Benenatti. A las 12.

Capital

Malargüe

Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.

Maipú

Lunlunta: Escuela 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.

Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y callejón Sánchez. A las 10.30.

Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela 1-089 La Superiora. A las 11.30.

Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 12.30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Lavalle

Gustavo André: Plaza El Cultural. A las 9.

Gustavo André: San Pedro. A las 9.30.

Gustavo André: La Cortadora y Moyano. A las 10.

Gustavo André: Calle Moyano s/n. Cancha de Bochas. A las 10.30.

Gustavo André: Plaza El 15. A las 11.

Sábado 6

Rivadavia

Santa María de Oro: CIC. A las 9.

Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. A las 10.30.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.

Capital - Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Capital - Recorrido 2