Cronograma de "La Garrafa en tu Barrio" del 25 al 29 de noviembre

El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
Precios de la garrafa según la zona de residencia:
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
La "Garrafa en tu Barrio": cronograma para la semana del 25 al 29 de noviembre
Martes 25
Guaymallén
- El Bermejo. Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves: 9.30
- Belgrano. Barrio Espacio Verde / Barrio Lihue. Calle Brasil y Mariano Moreno: 11.30
- Belgrano. Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz: 12.30
- Belgrano. Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3.595: 13
Godoy Cruz
- Villa Marini. Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n: 9
- Villa del Parque Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2.574: 10
- Villa del Parque Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n: 11
- Villa del Parque Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co: 12
- San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz: 13
- Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana H: 14
Santa Rosa
- El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero: 9
- 25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50 Kilómetro 1.012: 9.30
- 25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor: 10
- El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte: 10.30
- El Marcado. Barrio Molina Cabrera: 11
Tupungato
- La Arboleda. Playón de La Arboleda. Frente a Escuela: 10
Las Heras
- El Challao. Barrio Sueños de María. Manzana E. Casa 1: 9.30
- El Challao. Escuela Champagnat. Champagnat Norte s/n: 10.30
- El Challao. Rotonda de Los Bomberos. Regalado Olguín y Puente del Inca: 11.30
Luján
- Anchoris. Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48: 9.30
- El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso: 10
- El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a Barrio: 11
- El Carrizal. Ruta Provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo: 11.30
San Carlos
- La Consulta. Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada: 10
- La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud: 11
- La Consulta. Loteo Suárez: 12
Junín
- Barriales. Delegación Municipal: 10
- Barriales. Barrio Sismo 28: 11
Tunuyán
- Las Pintadas. Centro de Salud 153. Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n: 9.30
- El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado: 10.30
- Ciudad Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia: 11.30
San Rafael
- Salto de Las Rosas. Plaza Principal: 9
La Paz
- Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto: 9
- Las Chacritas. Predio San Expedito: 11
- Las Chacritas. Comunidad: 11.15
- Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro: 11.20
Miércoles 26
Maipú
- Coquimbito. Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodriguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este: 9.30
- Colonia Bombal Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco: 10.30
- Colonia Bombal San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza: 11.30
Junín
- Los Barriales. Iglesia de Orfila: 10
- Ciudad Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero: 10.30
- Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas: 11
Tupungato
- Villa Bastias. Barrio Arcoíris. Entrada al Barrio. Calle 6 de Septiembre: 9.30
Luján
- Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a Destacamento Policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio verde: 9.30
- Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana 9. Casa 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo: 10.30
- Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182: 11
Las Heras
- El Algarrobal. SUM. La Esperanza. Manzana 3. Casa 3: 9.30
- El Borbollon. SUM. Capitán Gutierrez. Paso Hondo 3.200: 10.30
- El Borbollón. Centro de Salud 21. San Ramón s/n: 11.30
San Martín
- Palmira Barrio Río Mendoza. Plaza: 9.30
- Palmira. CIC. Palmira: 10.30
- Palmira Barrio Villa Adela. Cancha de Fútbol: 11.30
- Palmira Barrio Ramonoff. Cancha de Futbol: 12.30
Tunuyán
- Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n: 9.30
- Puente del Río Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n: 10.30
- Ciudad Área Departamental de Salud. Larralde 541: 11.30
Guaymallén
- Jesús Nazareno Barrio INKA 2. Manzana Ñ. Casa 222: 9.30
- Las Cañas. Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos: 10.30
- San Francsico del Monte. Barrio HiguerItas. Plaza. Las Azucenas y Los Lirios: 11.30
- Dorrego. Plaza Moises Lebensohn. Adolfo calle y Miller: 12
San Rafael
- Cañada Seca. Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y Calle 5: 9
- Cañada Seca. Paraje: Los Sifones: 10
- Cañada Seca. Paraje: La Correina. Escuela 1-269 Osvaldo Magnesco: 12.15
General Alvear
- Ciudad Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya: 9
- Ciudad Barrio Costa del Atuel. SUM: 10.45
Jueves 27
Guaymallén
- La Primavera. Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega: 9.30
- Puente de Hierro. Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana C. Casa 4: 11
- Puente de Hierro. Roque Sáenz Peña 14.244: 12
- Puente de Hierro. Barrio Grilli Sur. Manzana: H. Casa: 11: 12.30
Godoy Cruz
- Villa del Parque Barrio SUPE. Talcahuano 4.000: 9
- Villa del Parque Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas: 10
- San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz: 11
- Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n: 12
- Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157: 13
Las Heras - Alta Montaña
- Uspallata. Comisaria 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1.147: 10
- Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza: 11
- Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza: 11.30
- Uspallata. Plaza Sarmiento. Calle Pública entre Barrios de IPV: 12.00
- Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio: 12.30
- Uspallata. Barrio Las Bovedas. Plaza: 13.00
Tupungato
- Ciudad Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de La Cultura. 25 de Mayo y Mosconi: 10
Junín
- La Colonia. Delegación Municipal: 10
- La Colonia. Callejón Nueva Esperanza: 11
Luján
- Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada a Barrio: 9.30
- Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de Futbol: 10.45
- Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria: 12
Rivadavia
- Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa: 15
- Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros: 15.30
San Carlos
- Eugenio Bustos Plaza Distrital: 10
- Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcangel: 11
- La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros: 12
Lavalle
- Costa de Araujo. Barrio Fuerza Nueva: 9
- Costa de Araujo. Calle Morón y Urquiza: 9.15
- Costa de Araujo. Calle Morón y Ruta 142: 9.30
- Gustavo André. Calle Estrella y El Carmen: 10.00
- Gustavo André. Calle Carmen y Los Olivos: 10.30
San Rafael
- Villa 25 de Mayo. Plaza Bicentenario. Plaza: 9
Viernes 28
Malargüe
- Ciudad Barrio Carbometal. Calle Ejército de Los Andes 2.000: 9
Las Heras
- El Resguardo. Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit: 9.30
- El Resguardo. Barrio Eva Perón. Cancha: 10.30
- El Resguardo. CEDRyS 14. Lisandro Moyano y JM de Rosas: 11.30
Rivadavia
- La Libertad. Barrio Rivadavia: 9.00
- La Libertad. Plaza 17 de Agosto: 10.00
General Alvear
- Alvear Oeste. La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n: 9
- Ciudad Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al Oeste de Ruta 143: 10.45
San Martín
- Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n: 9
- Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza: 10
- Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso: 11
- Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B . Casa 1: 12
- Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a Barrio: 13
Lavalle
- El Paramillo. Calle Grosso s/n: 9
- Villa Tulumaya. Barrio El Palmeral. Quincho: 9.30
- Villa Tulumaya. Barrio Malvinas Argentinas: 10
- Villa Tulumaya. Calle Villegas y Callejón Villegas: 10.30
- Villa Tulumaya. Barrio Dorrego Sur. Ingreso a Barrio: 11
Capital
- Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy: 9
- Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda: 10
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos: 11
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7: 11.40
- Sección Once. Barrio La Favorita. CAM: 12.15
- Sección Siete. Barrio Soberania. Centro Integrador 2: 13
- Sección Siete. Comisaria 33. Barrio San Martín: 13.30
Tunuyán
- Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n: 9.30
- Ciudad. Escuela Adventista. Calle los Ceibos 1050: 10.30
- Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem: 11.30
Maipú
- General Ortega . Barrio Villa Elisa. Callejón s/n. sobre calle Belgrano a 50 m Acceso Este: 9.30
- Coquimbito. Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo: 10.00
- Coquimbito. Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro: 11.00
- Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98:12.00
- Coquimbito. Barrio La Merced 2. Ingreso a Barrio. Entrada por Calle Tropero Sosa: 13.00
Sábado 29
Las Heras
- El Borbollón. SUM. Capitan Gutiérrez: 9
- El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana: 10
Capital - Recorrido 1
- Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy: 9
- Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda: 10
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos: 11
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret: 11.15
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7: 11.40
- Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo: 12.15
Capital - Recorrido 2
- Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre Calles Democracia y José Ingenieros: 9
- Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC 2: 10
- Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33: 11
- Sección Cuatro Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección: 12