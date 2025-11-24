Cronograma de "La Garrafa en tu Barrio" del 25 al 29 de noviembre

Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900

Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900

Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000

Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000

Departamento de Malargüe: $9.000

Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500

Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000

La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada

Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:

El envase

Fotocopia de DNI

Certificación negativa de la ANSES

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.

Garrafa gas.jpg El programa "La Garrafa en tu Barrio" en Mendoza es una iniciativa del gobierno provincial que busca garantizar el acceso a garrafas de gas subsidiadas a precios más bajos para hogares que no cuentan con acceso a gas natural por redes.

La "Garrafa en tu Barrio": cronograma para la semana del 25 al 29 de noviembre

Martes 25

Guaymallén

El Bermejo. Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves: 9.30

Belgrano. Barrio Espacio Verde / Barrio Lihue. Calle Brasil y Mariano Moreno: 11.30

Belgrano. Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz: 12.30

Belgrano. Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3.595: 13

Godoy Cruz

Villa Marini. Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n: 9

Villa del Parque Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2.574: 10

Villa del Parque Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n: 11

Villa del Parque Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co: 12

San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz: 13

Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana H: 14

Santa Rosa

El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero: 9

25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50 Kilómetro 1.012: 9.30

25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor: 10

El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte: 10.30

El Marcado. Barrio Molina Cabrera: 11

Tupungato

La Arboleda. Playón de La Arboleda. Frente a Escuela: 10

Las Heras

El Challao. Barrio Sueños de María. Manzana E. Casa 1: 9.30

El Challao. Escuela Champagnat. Champagnat Norte s/n: 10.30

El Challao. Rotonda de Los Bomberos. Regalado Olguín y Puente del Inca: 11.30

Luján

Anchoris. Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48: 9.30

El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso: 10

El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a Barrio: 11

El Carrizal. Ruta Provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo: 11.30

San Carlos

La Consulta. Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada: 10

La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud: 11

La Consulta. Loteo Suárez: 12

Junín

Barriales. Delegación Municipal: 10

Barriales. Barrio Sismo 28: 11

Tunuyán

Las Pintadas. Centro de Salud 153. Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n: 9.30

El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado: 10.30

Ciudad Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia: 11.30

San Rafael

Salto de Las Rosas. Plaza Principal: 9

La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto: 9

Las Chacritas. Predio San Expedito: 11

Las Chacritas. Comunidad: 11.15

Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro: 11.20

Miércoles 26

Maipú

Coquimbito. Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodriguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este: 9.30

Colonia Bombal Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco: 10.30

Colonia Bombal San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza: 11.30

Junín

Los Barriales. Iglesia de Orfila: 10

Ciudad Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero: 10.30

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas: 11

Tupungato

Villa Bastias. Barrio Arcoíris. Entrada al Barrio. Calle 6 de Septiembre: 9.30

Luján

Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a Destacamento Policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio verde: 9.30

Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana 9. Casa 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo: 10.30

Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182: 11

Las Heras

El Algarrobal. SUM. La Esperanza. Manzana 3. Casa 3: 9.30

El Borbollon. SUM. Capitán Gutierrez. Paso Hondo 3.200: 10.30

El Borbollón. Centro de Salud 21. San Ramón s/n: 11.30

San Martín

Palmira Barrio Río Mendoza. Plaza: 9.30

Palmira. CIC. Palmira: 10.30

Palmira Barrio Villa Adela. Cancha de Fútbol: 11.30

Palmira Barrio Ramonoff. Cancha de Futbol: 12.30

Tunuyán

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n: 9.30

Puente del Río Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n: 10.30

Ciudad Área Departamental de Salud. Larralde 541: 11.30

Guaymallén

Jesús Nazareno Barrio INKA 2. Manzana Ñ. Casa 222: 9.30

Las Cañas. Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos: 10.30

San Francsico del Monte. Barrio HiguerItas. Plaza. Las Azucenas y Los Lirios: 11.30

Dorrego. Plaza Moises Lebensohn. Adolfo calle y Miller: 12

San Rafael

Cañada Seca. Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y Calle 5: 9

Cañada Seca. Paraje: Los Sifones: 10

Cañada Seca. Paraje: La Correina. Escuela 1-269 Osvaldo Magnesco: 12.15

General Alvear

Ciudad Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya: 9

Ciudad Barrio Costa del Atuel. SUM: 10.45

Jueves 27

Guaymallén

La Primavera. Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega: 9.30

Puente de Hierro. Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana C. Casa 4: 11

Puente de Hierro. Roque Sáenz Peña 14.244: 12

Puente de Hierro. Barrio Grilli Sur. Manzana: H. Casa: 11: 12.30

Godoy Cruz

Villa del Parque Barrio SUPE. Talcahuano 4.000: 9

Villa del Parque Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas: 10

San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz: 11

Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n: 12

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157: 13

Las Heras - Alta Montaña

Uspallata. Comisaria 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1.147: 10

Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza: 11

Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza: 11.30

Uspallata. Plaza Sarmiento. Calle Pública entre Barrios de IPV: 12.00

Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio: 12.30

Uspallata. Barrio Las Bovedas. Plaza: 13.00

Tupungato

Ciudad Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de La Cultura. 25 de Mayo y Mosconi: 10

Junín

La Colonia. Delegación Municipal: 10

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza: 11

Luján

Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada a Barrio: 9.30

Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de Futbol: 10.45

Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria: 12

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa: 15

Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros: 15.30

San Carlos

Eugenio Bustos Plaza Distrital: 10

Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcangel: 11

La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros: 12

Lavalle

Costa de Araujo. Barrio Fuerza Nueva: 9

Costa de Araujo. Calle Morón y Urquiza: 9.15

Costa de Araujo. Calle Morón y Ruta 142: 9.30

Gustavo André. Calle Estrella y El Carmen: 10.00

Gustavo André. Calle Carmen y Los Olivos: 10.30

San Rafael

Villa 25 de Mayo. Plaza Bicentenario. Plaza: 9

Viernes 28

Malargüe

Ciudad Barrio Carbometal. Calle Ejército de Los Andes 2.000: 9

Las Heras

El Resguardo. Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit: 9.30

El Resguardo. Barrio Eva Perón. Cancha: 10.30

El Resguardo. CEDRyS 14. Lisandro Moyano y JM de Rosas: 11.30

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia: 9.00

La Libertad. Plaza 17 de Agosto: 10.00

General Alvear

Alvear Oeste. La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n: 9

Ciudad Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al Oeste de Ruta 143: 10.45

San Martín

Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n: 9

Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza: 10

Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso: 11

Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B . Casa 1: 12

Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a Barrio: 13

Lavalle

El Paramillo. Calle Grosso s/n: 9

Villa Tulumaya. Barrio El Palmeral. Quincho: 9.30

Villa Tulumaya. Barrio Malvinas Argentinas: 10

Villa Tulumaya. Calle Villegas y Callejón Villegas: 10.30

Villa Tulumaya. Barrio Dorrego Sur. Ingreso a Barrio: 11

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy: 9

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda: 10

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos: 11

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7: 11.40

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM: 12.15

Sección Siete. Barrio Soberania. Centro Integrador 2: 13

Sección Siete. Comisaria 33. Barrio San Martín: 13.30

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n: 9.30

Ciudad. Escuela Adventista. Calle los Ceibos 1050: 10.30

Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem: 11.30

Maipú

General Ortega . Barrio Villa Elisa. Callejón s/n. sobre calle Belgrano a 50 m Acceso Este: 9.30

Coquimbito. Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo: 10.00

Coquimbito. Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro: 11.00

Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98:12.00

Coquimbito. Barrio La Merced 2. Ingreso a Barrio. Entrada por Calle Tropero Sosa: 13.00

Sábado 29

Las Heras

El Borbollón. SUM. Capitan Gutiérrez: 9

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana: 10

Capital - Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy: 9

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda: 10

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos: 11

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret: 11.15

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7: 11.40

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo: 12.15

Capital - Recorrido 2