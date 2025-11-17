Cronograma de "La Garrafa en tu Barrio" del 17 al 22 de noviembre

Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900

Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900

Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000

Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000

Departamento de Malargüe: $9.000

Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500

Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000

La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada

Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:

El envase

Fotocopia de DNI

Certificación negativa de la ANSES

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.

Garrafa (1).jpg El programa "La Garrafa en tu Barrio" en Mendoza es una iniciativa del gobierno provincial que busca garantizar el acceso a garrafas de gas subsidiadas a precios más bajos para hogares que no cuentan con acceso a gas natural por redes.

La "Garrafa en tu Barrio": cronograma para la semana del 17 al 22 de noviembre

Lunes 17

Guaymallén

La Primavera: Ruta Provincial 20 y Callejón San Francisco. A las 9.30.

Los Corralitos: Adrover 1152. A las 10.30.

Colonia Segovia: Asociación Barrio San Agustín. Calle Cambiaggi. A las 11.15.

Colonia Segovia: Barrio Nebot. SUM. La Florida 9557. A las 12.

Las Heras

El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 9.30.

El Borbollón: Barrio Relocalización. Ruta Nacional 40 s/n. A las 10.30.

El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Manzana: 11. Casa: 29. A las 11.30.

San Martín

Ciudad: Barrio Güemes. Cancha de Fútbol. A las 9.

El Ñango: Barrio Patria. Manzana: B. Casa: 2. A las 10.

General Alvear

Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad: Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.

Maipú

Lunlunta: Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito.

Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.

Barrancas: Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.

Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.20.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe (Ex Finca Lobato). A las 11.30.

Santa Rosa

Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9.

Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9.30.

12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.

Martes 18

Guaymallén

Buena Nueva: Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 9.30.

Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 10.30.

El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G. Casa: 14. A las 11.30.

El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 12.30.

Godoy Cruz

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 10.

Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.

Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 13.

San Rafael

El Nihuil: Playón. A las 10.

Luján

Ugarteche: Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche: Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y calle La Estación. A las 11.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 10.

Lavalle

El Vergel: Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9.

Las Violetas: Calle Eugenio Montenegro. Al lado barrio Las Violetas 1. A las 9:30.

La Pega: Barrio Cooperativa La Pega. A las 10.

El Chilcal: Barrio Cooperativa El Chilcal. A las 10:30.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 19

Maipú

El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30.

El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y Cancha de Fútbol. A las 11.45.

El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio Integración. SUM. A las 10.

Luján

Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30.

Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

San Carlos

Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 11.

Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 9.30

Rodeo de la Cruz: Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. A las 10.30.

El Sauce: Barrio Paraguay. CIC. Calle Las Águilas s/n. A las 11.30.

El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 12.30.

San Rafael

Rama Caída: Paraje: El Tropezón. Plaza. A las 9.

Rama Caída: Paraje: Los Claveles. Escuela 1- 395 Pedro de Mendoza. A las 11.30.

Las Heras

El Resguardo: Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Anahualpi y Salta. A las 9.30.

Panquehua: CEDRyS 1. Maza y Catamarca. A las 10.30.

El Algarrobal: CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 11.30.

Lavalle

La Colmena: Barrio La Colmena. Ingreso a Barrio. A las 9.

Lotes Cavero: Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero II. A las 10.30.

General Alvear

Bowen: Barrio El Tanque. A las 9.

Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.

Bowen: Paraje: El Monarca. Última Casa. A las 11.15.

San Martín

Nueva California: Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.30.

Nueva California: Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.30.

El Central: Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.30.

El Central: Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 12.30.

Junín

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Jueves 20

Guaymallén

Los Corralitos: Barrio Los Olivos Norte. SUM. Calle 12 de Octubre s/n. A las 9.30.

Los Corralitos: Barrio Kraft. Cancha. Calle 9 de Julio. Manzana: B. Casa: 28. A las 10.30.

Belgrano: Gomensoro y Santiago Araujo. A las 11.30.

Belgrano: Barrio San Francisco de Asís. Manzana: B. Casa: 23. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza s/n. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.

Tupungato

La Arboleda: Loteo Blanco. A las 10.

Las Heras - Alta Montaña

Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.

Las Heras - Norte

El Zapallar: CEDRyS 3. Martín Fierro y Olascoaga. A las 9.30.

El Plumerillo: Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 10.30.

El Zapallar: Barrio Cristo Redentor. Plaza. A las 11.30.

Junín

Rodríguez Peña: SUM. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. CIC. A las 11.

Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.

Luján

Las Compuertas: Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 Km 21. A las 9.30.

Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.30.

Malargüe

Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.

Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Casa: 742. Calle: 609. A las 9.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Lavalle

San Francisco: Calle San Juan s/n. Unión Vecinal. A las 9.

Colonia Italia: Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 9.30.

Alto del Olvido: Calle General Acha y San Martín. A las 10.

La Palmera: Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.30.

La Palmera: Calle 9 de Julio y San Martín. A las 11.

Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.30.

San Rafael

Cañada Seca: Club Los Campesinos. A las 9.

Viernes 21

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Sábado 22

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. A las 10.30.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Capital - Recorrido 1

Capital - Recorrido 2