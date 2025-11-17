El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.
Cronograma de "La Garrafa en tu Barrio" del 17 al 22 de noviembre
El Gobierno de Mendoza dio a conocer el cronograma semanal de "La Garrafa en tu Barrio". Cómo acceder a las garrafas de gas subsidiadas y a qué precio
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
Precios de la garrafa según la zona de residencia:
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
La "Garrafa en tu Barrio": cronograma para la semana del 17 al 22 de noviembre
Lunes 17
Guaymallén
- La Primavera: Ruta Provincial 20 y Callejón San Francisco. A las 9.30.
- Los Corralitos: Adrover 1152. A las 10.30.
- Colonia Segovia: Asociación Barrio San Agustín. Calle Cambiaggi. A las 11.15.
- Colonia Segovia: Barrio Nebot. SUM. La Florida 9557. A las 12.
Las Heras
- El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 9.30.
- El Borbollón: Barrio Relocalización. Ruta Nacional 40 s/n. A las 10.30.
- El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Manzana: 11. Casa: 29. A las 11.30.
San Martín
- Ciudad: Barrio Güemes. Cancha de Fútbol. A las 9.
- El Ñango: Barrio Patria. Manzana: B. Casa: 2. A las 10.
General Alvear
- Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9.
- Ciudad: Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.
Maipú
- Lunlunta: Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito.
- Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.
- Barrancas: Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.
- Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.20.
Tunuyán
- Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.
- La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.
- La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe (Ex Finca Lobato). A las 11.30.
Santa Rosa
- Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9.
- Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9.30.
- 12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.
Martes 18
Guaymallén
- Buena Nueva: Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 9.30.
- Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 10.30.
- El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G. Casa: 14. A las 11.30.
- El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 12.30.
Godoy Cruz
- Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.
- Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 10.
- Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.
- Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.
- Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 13.
San Rafael
- El Nihuil: Playón. A las 10.
Luján
- Ugarteche: Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.
- Ugarteche: Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y calle La Estación. A las 11.
Junín
- Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
- Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.
Tupungato
- Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 10.
Lavalle
- El Vergel: Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9.
- Las Violetas: Calle Eugenio Montenegro. Al lado barrio Las Violetas 1. A las 9:30.
- La Pega: Barrio Cooperativa La Pega. A las 10.
- El Chilcal: Barrio Cooperativa El Chilcal. A las 10:30.
La Paz
- Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.
- Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.
Miércoles 19
Maipú
- El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30.
- El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y Cancha de Fútbol. A las 11.45.
- El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.
Tupungato
- Cordón del Plata: Barrio Integración. SUM. A las 10.
Luján
- Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.
- Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30.
- Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.
San Carlos
- Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.
- Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 11.
- Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.
Tunuyán
- La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.
- La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.
- Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.
Guaymallén
- Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 9.30
- Rodeo de la Cruz: Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. A las 10.30.
- El Sauce: Barrio Paraguay. CIC. Calle Las Águilas s/n. A las 11.30.
- El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 12.30.
San Rafael
- Rama Caída: Paraje: El Tropezón. Plaza. A las 9.
- Rama Caída: Paraje: Los Claveles. Escuela 1- 395 Pedro de Mendoza. A las 11.30.
Las Heras
- El Resguardo: Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Anahualpi y Salta. A las 9.30.
- Panquehua: CEDRyS 1. Maza y Catamarca. A las 10.30.
- El Algarrobal: CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 11.30.
Lavalle
- La Colmena: Barrio La Colmena. Ingreso a Barrio. A las 9.
- Lotes Cavero: Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.
- Jocolí Viejo: Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.
- Jocolí Viejo: Barrio Jarillero II. A las 10.30.
General Alvear
- Bowen: Barrio El Tanque. A las 9.
- Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.
- Bowen: Paraje: El Monarca. Última Casa. A las 11.15.
San Martín
- Nueva California: Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.30.
- Nueva California: Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.30.
- El Central: Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.30.
- El Central: Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 12.30.
Junín
- Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
- Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.
- Medrano: Delegación Municipal. A las 11.
Jueves 20
Guaymallén
- Los Corralitos: Barrio Los Olivos Norte. SUM. Calle 12 de Octubre s/n. A las 9.30.
- Los Corralitos: Barrio Kraft. Cancha. Calle 9 de Julio. Manzana: B. Casa: 28. A las 10.30.
- Belgrano: Gomensoro y Santiago Araujo. A las 11.30.
- Belgrano: Barrio San Francisco de Asís. Manzana: B. Casa: 23. A las 12.30.
Godoy Cruz
- Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. A las 9.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza s/n. A las 10.
- Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.
- Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.
- Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.
Tupungato
- La Arboleda: Loteo Blanco. A las 10.
Las Heras - Alta Montaña
- Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.
- Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.
- Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.
- Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.
Las Heras - Norte
- El Zapallar: CEDRyS 3. Martín Fierro y Olascoaga. A las 9.30.
- El Plumerillo: Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 10.30.
- El Zapallar: Barrio Cristo Redentor. Plaza. A las 11.30.
Junín
- Rodríguez Peña: SUM. A las 10.
- Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. CIC. A las 11.
- Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.
Luján
- Las Compuertas: Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 Km 21. A las 9.30.
- Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.30.
Malargüe
- Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.
- Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Casa: 742. Calle: 609. A las 9.
Rivadavia
- Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.
- Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.
- Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.
- Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.
Tunuyán
- Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.
- Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.
- Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Lavalle
- San Francisco: Calle San Juan s/n. Unión Vecinal. A las 9.
- Colonia Italia: Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 9.30.
- Alto del Olvido: Calle General Acha y San Martín. A las 10.
- La Palmera: Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.30.
- La Palmera: Calle 9 de Julio y San Martín. A las 11.
- Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.30.
San Rafael
- Cañada Seca: Club Los Campesinos. A las 9.
Viernes 21
Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
- Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
- Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
- Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Sábado 22
Tunuyán
- Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30.
- Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. A las 10.30.
- El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.
Rivadavia
- Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
- Andrade: Playón deportivo. A las 10.
- Medrano: Tanque de Agua. A las 11.
Las Heras
- El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Capital - Recorrido 1
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
- Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Capital - Recorrido 2
- Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
- Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.
- Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
- Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.