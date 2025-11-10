El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.
La "Garrafa en tu Barrio": cronograma para la semana del 10 al 15 de noviembre
El Gobierno de Mendoza dio a conocer el cronograma semanal de "La Garrafa en tu Barrio". Cómo acceder a las garrafas de gas subsidiadas y a qué precio
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
Precios de la garrafa según la zona de residencia:
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
Lunes 10
Guaymallén
- Villa Nueva: Araujo e Yrigoyen. A metros de la Escuela Berta García Morales. A las 9.30.
- Belgrano: Unión Vecinal Julio Argentino Roca. Correa Saa 3609. A las 10.30.
- Belgrano: Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835. A las 11.30.
- Belgrano: Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 12.30.
General Alvear
- Bowen: CIC. A las 9.
Maipú
- Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30.
- San Roque: Subcomisaría Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15.
- San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.
- San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.
San Rafael
- Goudge: La Costa. Merendero Mercedes. Ruta Provincial 160. A las 9.
- Goudge: Paraje: Aguaditas. Escuela 1-442 Colonizador Vicente López. A las 10.
Santa Rosa
- Las Catitas: Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 9.
- Las Catitas: Frente a Terminal. A las 9.30.
- Las Catitas: Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 10.
Tunuyán
- Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.
- El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30.
- Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.
San Martín
- Chivilcoy: Calle Anzorena. Plaza. A las 9.30.
- Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30.
- Montecaseros: Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11.30.
Las Heras
- El Algarrobal: Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 9.30.
- El Algarrobal: Callejón Rivas 3034. A las 10.30.
- El Algarrobal: Barrio Victoria. CEDRyS 21. Monteavaro y Molina Correa. A las 11.30.
Martes 11
Guaymallén
- La Primavera: Antonio Piera 335. A las 9.30.
- Kilómetro 8: Benjamín Argumedo y La Champas. A las 10.30.
- Kilómetro 11: Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 11.30.
- Kilómetro 11: Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 12.30.
Godoy Cruz
- Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.
- Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 9.40.
- San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.
- Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.
- Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.40.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 12.20.
Rivadavia
- El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15.
- El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16.
- El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30.
Luján
- Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a Barrio. A las 9.30.
- Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a Barrio. A las 10.30.
Junín
- Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.
- Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.
San Carlos
- Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.
- Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.
- Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12.
San Rafael
- Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9.
Tupungato
- San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.
La Paz
- Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.
- Las Chacritas: Refugio Timoteo Garro. A las 11.
- La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.15.
- La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11.30.
- La Menta: Refugio Zabala. A las 11.40.
Miércoles 12
Maipú
- Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30.
- Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de ruta 20. A las 10.15.
- Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A. Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.45.
- Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 11.30.
Junín
- Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.
- Alto Verde: CIC. A las 11.
Tupungato
- Villa Bastías: Barrio 6 de Septiembre. CIC. A las 9.30.
Luján
- Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.
- Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.
- La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.
Tunuyán
- Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.
- Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.
- Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11.30.
San Martín
- Ciudad: Calle Tropero Sosa. Manzana: H. Casa: 8. A las 9.30.
- Ciudad: Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.30.
- Ciudad: Barrio Ferrisi. Santa Fe 1708. A las 11.30.
- Ciudad: Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.30.
Las Heras
- El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9.30.
- El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón Deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 10.30.
- Panquehua: CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.
Guaymallén
- Colonia Molina: Predio de Enrique. Miralles s/n. A las 9.30.
- Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 10.30.
- Los Corralitos: Buenos Vecinos y Godoy Cruz. A las 11.30.
- Rodeo de la Cruz: Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril. A las 12.30.
San Rafael
- Ciudad: Pobre Diablo. Canal Marginal. A las 9.
- Rama Caída: Centro de Jubilados. A las 10.30.
General Alvear
- Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.
Jueves 13
Guaymallén
- El Sauce: Unión Vecinal de Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50. A las 9.30.
- El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 10.30.
- Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 11.30.
- Belgrano: Centro de la Colectividad Boliviana. Gomensoro 2699. A las 12.30.
Las Heras - Alta Montaña
- Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10
- Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.
- Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.
- Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre Barrios de IPV. A las 12.
- Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.
- Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. Calle Pública. A las 13.
Godoy Cruz
- Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.
- Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9.40.
- San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.
- Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.
- Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 11.40.
Junín
- Philipps: Delegación Municipal. A las 10.
- Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
Maipú
Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 9.30.
Ciudad: Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Sierra. A las 10.15.
Luján
- Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9.30.
- Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10.30.
- Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.
Rivadavia
- La Central: Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 15.
- La Central: Mini Terminal. A las 15.30.
Tupungato
- Anchoris: Delegación Municipal a 200 m detrás de Escuela Isla Soledad. A las 9.30.
Lavalle
- Secano Lavallino: Paraje: El Retamo. A las 9.
- Secano Lavallino: Paraje: Lagunitas. A las 9.30.
- Secano Lavallino: Paraje: San Miguel. A las 10.30.
- Secano Lavallino: Paraje: El Puerto. A las 11.30.
- Secano Lavallino: Paraje: La Majaba. A las 12.
- Secano Lavallino: Paraje: Cavadito. A las 13.
- Secano Lavallino: Paraje: Asunción. A las 13.30.
San Rafael
- Rama Caída: Club Rincón del Atuel. A las 9.
- Rama Caída: Plazoleta Los Tres Vientos. A las 10.
- Rama Caída: El Escorial. A las 11.
Viernes 14
Rivadavia
- Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.
- Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.
- Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.
- Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.
San Rafael
- Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.
- Las Malvinas: Escuela 4-198 Francisco García. A las 10.30.
Las Heras
- El Algarrobal: CIC. Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30.
- El Algarrobal: Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10.30.
- El Algarrobal: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 11.30.
General Alvear
- Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.
Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
- Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
- Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
- Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Malargüe
- Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.
Maipú
- Chachingo: Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.
- Chachingo: Escuela 1-328 José Álvarez. Ruta provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.
- Chachingo: Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.
Lavalle
- Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.
- Tres de Mayo: Barrio Aconcagua. Kilómetro 3328. A las 9.40.
- Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 10.
- Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.30.
- Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 11.
Sábado 15
Las Heras
- El Algarrobal: Barrio El Portal. Merendero Horneritos. A las 9.15.
- El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Tunuyán
- Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.
- Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.
- Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11.30.
San Rafael
Goudge: Plaza Barrio Norte. A las 10.
Rivadavia
- Santa María de Oro: CIC. A las 9.
- Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10.
- Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.30.
- Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.
Capital - Recorrido 1
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
- Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Capital - Recorrido 2
- Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
- Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.
- Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
- Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.