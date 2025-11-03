Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900

Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900

Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000

Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000

Departamento de Malargüe: $9.000

Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500

Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000

La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada

Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:

El envase

Fotocopia de DNI

Certificación negativa de la ANSES

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.

Garrafa-de-gas-subsidiada-La-garrafa-en-tu-barrio El programa "La Garrafa en tu Barrio" en Mendoza es una iniciativa del gobierno provincial que busca garantizar el acceso a garrafas de gas subsidiadas a precios más bajos para hogares que no cuentan con acceso a gas natural por redes.

La "Garrafa en tu Barrio": cronograma para la semana del 3 al 8 de noviembre

Lunes 3

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 10.

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 11.30.

Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 12.30.

Las Heras

El Resguardo: CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 9.30.

El Plumerillo: Barrio Independencia. CEDRyS 15. Aguado y Chile. A las 10.30.

El Zapallar: CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11.30.

Santa Rosa

La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.

La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 9.30.

La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a Escuela Carlos Galigniana Segura. A las 10.

General Alvear

Ciudad: Paraje: El Nevado. Centro de Salud. A las 9.

Ciudad: Barrio Prensa. Manzana: H. Casa: 5. A las 10.45.

Guaymallén

Puente de Hierro: Barrio El Libertador. Claveles Mendocinos y Calle 4. A las 9.30.

Puente de Hierro: Barrio Las Chacras. Unión Vecinal. Calle El Comercio. Manzana: C. Casa: 24. A las 10.15.

Puente de Hierro: Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 s/n. A las 11.

Los Corralitos: Barrio Mori. Manzana: A. Casa: 3. A las 12.30.

San Rafael

Ciudad: Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 9.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y Calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y Calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11.

Martes 4

Guaymallén

Kilómetro 8: Plaza del Agricultor. Calle Silvano Rodríguez. A las 9.30.

Kilómetro 8: Escuela 1151 Teniente General Rafael Aguirre. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez. A las 10.15.

Los Corralitos: Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 11.

Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 12.

San Rafael

Villa Atuel: Escuela 1-321 Balbino Arizu. A las 9.30.

Godoy Cruz

Tortugas: Polideportivo y Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.

Tortugas: Polideportivo Los Peregrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.

Luján

Agrelo: Barrio Tierras Vivas. Entrada a Barrio. A las 9.30.

Agrelo: Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.

Agrelo: Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

Junín

Barriales: Delegación Municipal. A las 10.

Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.

San Carlos

Pareditas: Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas: Paso de las Carretas. La Capilla. A las 10.30.

Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 15.30.

Los Campamentos: Barrio Tittarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 16.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Báez. A las 16.30.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio Lotes Moyano. Plaza. A las 9.30.

La Paz

Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.

Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 10.30.

Las Chacritas: Comunidad. A las 10.45.

Miércoles 5

Maipú

Rodeo del Medio: Barrios Caminos del Sol. Intersección calles internas barrio a 100 m de calle Víctor Hugo. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Escuela 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Mina de Oro y Vargas. A las 11.30.

Fray Luis Beltrán: Hospital Metraux. Espacio Verde frente a hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.

Las Heras

El Zapallar: Barrio Democracia. Esquina Calles 2 y 5. A las 9.30.

El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Comedor Nadine. A las 10.30.

El Algarrobal: CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 11.30.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.

Luján

Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15.

Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.

San Martín

El Ramblón: Calle Las Violetas. (Callejón González). A las 9.30.

El Ramblón: Calle Villarroel. Entrada. A las 10.30.

El Espino: Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrio Farmacéutico. Plaza. Malnis y Civelli. A las 9.30.

Rodeo del Medio: Barrio Villa Graciela. Unión Vecinal. Thomas Edison 583. A las 10.15.

Rodeo de la Cruz: Barrios Congreso y Progreso. SUM. Bonfanti y Solari. A las 11.

Rodeo de la Cruz: Barrio Bonfanti. Bebedero 7900. Barcelona y Bonfanti. A las 12.30

San Rafael

Monte Comán: Predio Ferrocarril. Destacamento Policial. Playón. A las 9.30.

General Alvear

Bowen: Barrio El Tanque. A las 9.

Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.

Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11.15.

Junín

Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. Carril Caballero y Ruta Provincial 65. A las 11.

Jueves 6

San Carlos

Chilecito: Plaza Distrital. A las 10.

Chilecito: Carril Nacional y Calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.

Guaymallén

Colonia Molina: Tabanera y Grenón. A las 9.30.

Colonia Molina: Barrio Loyácono. Calle Pública y Tabanera. A las 10.15.

Colonia Molina: Barrio Santa Rita. Plaza. Calle Milagros y Gastón Díaz. A las 11.

Colonia Segovia: Barrio Di Rocco. Plaza. Tabalqué y Ocayunta. A las 12.

Tupungato

Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 10.

Godoy Cruz

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Luján

Vertientes del Pedemonte: Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30.

Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30.

Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 15.

Reducción de Arriba: Plaza de los Burros. A las 15.30.

Malargüe

Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.

San Rafael

Goudge: Escuela 1-134 Triunvirato. A las 9.

Lavalle

Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9.

Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9.20.

Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.20.

Viernes 7

Maipú

Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30.

San Roque: Localidad: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10.30.

San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30.

San Roque: Barrio La Esperanza. Manzana: A. Casa: 1. Sobre Ruta Provincial 50. A las 12.30.

Las Heras

El Pastal: Los Algarrobos. A las 9.30.

El Pastal: Escuela 1-087 Abdón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 10.30.

El Borbollón: CEDRyS 12. Ruta 23 y Paso Hondo. A las 11.30.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.

General Alvear

Carmensa: Polideportivo. A las 9.

San Martín

Ciudad: Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.30.

Ciudad: Barrio del Carmen. SUM. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Ciudad: Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

San Rafael

Cuadro Benegas: Paraje: Los Coroneles. A las 9.

Cuadro Benegas: Escuela 4-102 Antonio Buttini. A las 10.

Cuadro Benegas: Paraje: El Vencedor. Escuela 1-341 Dr. Luis Dellepiane. A las 12.30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Lavalle

Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9.

Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30.

Costa de Araujo: Calle Eva Perón y Circunvalación. A las 10.

Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a Corralón Municipal. A las 10.30.

Sábado 8

Las Heras

El Algarrobal de Abajo: Barrio Ruca Mana. Presidente Quintana 3777. A las 9.15.

El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11.

San Rafael

La Llave: Escuela 1-138 Saturnino de la Reta. A las 9.

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.30.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.

Capital - Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Capital - Recorrido 2