Luis Landriscina: los mejores cuentos para disfrutar en familia

La manera de expresarse, con un dialecto pausado que traslada al lugar de los hechos a quien esté escuchando, es una marca característica de Luis Landrisina a la hora de expresar su estilo narrativo.

Con un humor simple y sano, este glorioso cuentista está catalogado como uno de los más importantes de la Argentina, es del agrado de todo el mundo por la manera de alegrar con su humor.

Luis Landrisina: algunos de sus mejores cuentos

Embed - Luis Landriscina - Grandes éxitos

Si bien sobre gustos no hay nada escrito, lo cierto es que la mayoría de los cuentos de Luis Landriscina les gustan a todos.

Sin embargo, hay algunos que son muy conocidos y que uno no se cansa de escucharlos una y otra vez.

En este caso y ya entrando en clima de Navidad, nada mejor como el mítico relato del gran humorista argentino sobre las fiestas de fin de año:

Embed - Luis Landriscina.- Fiesta de Navidad

Otro gran aporte a la cultura humorística de este talentoso artista, es el cuento que tiene como protagonista a un gaucho de la provincia de Bueno Aires. El relato se llama “pescado de patio” y no tiene desperdicio:

Embed - Pescado de Patio (Buenos Aires) - Luis Landriscina

Luis Landriscina, que cuenta con reconocimientos de todo tipo, incursionando en el teatro, televisión y radio, a sus casi 90 años sigue alegrando los hogares de los argentinos y el mundo con sus emotivos cuentos de tradiciones y costumbres.