Luis Landriscina: los mejores cuentos para disfrutar en familia

Luis Landriscina, humorista argentino que el próximo 19 de diciembre de 2025 cumplirá 90 años de edad, sigue alegrando a todo el mundo con sus cuentos incomparables, que son disfrutados por toda la familia y son una marca más que registrada.
Difícilmente se pueda elegir cuáles son los mejores cuentos de Luis Landriscina, ya que el chaqueño posee un enorme repertorio de relatos de usos y costumbres regionales, cada uno con un estilo propio.
Pero sí hay varios cuentos que valen la pena escucharlos y por más que pasen los años, siguen más vigentes que nunca y están dispuestos a nunca pasar de moda.
La manera de expresarse, con un dialecto pausado que traslada al lugar de los hechos a quien esté escuchando, es una marca característica de Luis Landrisina a la hora de expresar su estilo narrativo.
Con un humor simple y sano, este glorioso cuentista está catalogado como uno de los más importantes de la Argentina, es del agrado de todo el mundo por la manera de alegrar con su humor.
Luis Landrisina: algunos de sus mejores cuentos
Si bien sobre gustos no hay nada escrito, lo cierto es que la mayoría de los cuentos de Luis Landriscina les gustan a todos.
Sin embargo, hay algunos que son muy conocidos y que uno no se cansa de escucharlos una y otra vez.
En este caso y ya entrando en clima de Navidad, nada mejor como el mítico relato del gran humorista argentino sobre las fiestas de fin de año:
Otro gran aporte a la cultura humorística de este talentoso artista, es el cuento que tiene como protagonista a un gaucho de la provincia de Bueno Aires. El relato se llama “pescado de patio” y no tiene desperdicio:
Luis Landriscina, que cuenta con reconocimientos de todo tipo, incursionando en el teatro, televisión y radio, a sus casi 90 años sigue alegrando los hogares de los argentinos y el mundo con sus emotivos cuentos de tradiciones y costumbres.