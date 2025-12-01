Colocar sal y bicarbonato en el inodoro: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El bicarbonato de sodio ayuda a neutralizar olores, desinfectar y es un abrasivo suave. Por su parte, la sal refuerza el poder abrasivo y ayuda a desprender manchas resistentes, como depósitos de minerales.

La combinación neutraliza los malos olores y ayuda a descomponer la materia orgánica que puede causarlos, aunque también puede servir para terminar con las obstrucciones en el inodoro.

inodoro baño mal olor Esta mezcla puede eliminar los malos olores en el baño de tu casa.

Si se añaden unas gotas de aceite esencial (como menta o cítricos) a la mezcla, se puede dejar un aroma fresco y agradable en el baño. Este truco debe ser utilizado como complemento de la limpieza habitual, aplicándola una o dos veces por semana.

Cómo realizar este truco casero

Mezcla : usa una mezcla de 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y 2 cucharadas de sal gruesa. Puedes añadir unas gotas de aceite esencial, como limón o lavanda, como se dijo, para un mejor olor.

: usa una mezcla de 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y 2 cucharadas de sal gruesa. Puedes añadir unas gotas de aceite esencial, como limón o lavanda, como se dijo, para un mejor olor. Aplica : vierte la mezcla en el inodoro antes de acostarte.

: vierte la mezcla en el inodoro antes de acostarte. Deja actuar : cierra la tapa y deja que la mezcla actúe durante toda la noche.

: cierra la tapa y deja que la mezcla actúe durante toda la noche. Limpia y enjuaga: por la mañana, simplemente cepilla y descarga el inodoro para completar la limpieza.

Si prefieres hacerlo durante el día, el procedimiento de este truco es el mismo, aunque el tiempo de espera debe ser de al menos 30 minutos.