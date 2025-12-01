Inicio Sociedad Inodoro
Truco casero y efectivo

Colocar sal y bicarbonato en el inodoro: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La sal y el bicarbonato de sodio pueden ser los ingredientes de un truco efectivo para el inodoro de tu baño. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Estos dos ingredientes pueden solucionar y prevenir problemas en el inodoro de tu casa.

Son múltiples los elementos caseros que pueden ser utilizados para la limpieza del baño, y mucho más precisamente para tener un inodoro en condiciones. En este sentido, destacan tanto la sal como el bicarbonato de sodio, que son efectivos en múltiples sentidos.

Este truco no sería definido únicamente como de limpieza, ya que son otras las ventajas que también puedes aprovechar. ¿Cómo hay que realizarlo?

La sal y el bicarbonato de sodio pueden darte grandes beneficios en el mundo de la limpieza.

Por qué recomiendan colocar sal y bicarbonato en el inodoro de casa

Recomiendan colocar sal y bicarbonato en el inodoro porque la combinación limpia, desinfecta y previene la acumulación de sarro y malos olores de forma natural, en una fórmula más que sencilla y efectiva.

El bicarbonato de sodio ayuda a neutralizar olores, desinfectar y es un abrasivo suave. Por su parte, la sal refuerza el poder abrasivo y ayuda a desprender manchas resistentes, como depósitos de minerales.

La combinación neutraliza los malos olores y ayuda a descomponer la materia orgánica que puede causarlos, aunque también puede servir para terminar con las obstrucciones en el inodoro.

inodoro baño mal olor
Esta mezcla puede eliminar los malos olores en el ba&ntilde;o de tu casa.

Si se añaden unas gotas de aceite esencial (como menta o cítricos) a la mezcla, se puede dejar un aroma fresco y agradable en el baño. Este truco debe ser utilizado como complemento de la limpieza habitual, aplicándola una o dos veces por semana.

Cómo realizar este truco casero

  • Mezcla: usa una mezcla de 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y 2 cucharadas de sal gruesa. Puedes añadir unas gotas de aceite esencial, como limón o lavanda, como se dijo, para un mejor olor.
  • Aplica: vierte la mezcla en el inodoro antes de acostarte.
  • Deja actuar: cierra la tapa y deja que la mezcla actúe durante toda la noche.
  • Limpia y enjuaga: por la mañana, simplemente cepilla y descarga el inodoro para completar la limpieza.

Si prefieres hacerlo durante el día, el procedimiento de este truco es el mismo, aunque el tiempo de espera debe ser de al menos 30 minutos.

