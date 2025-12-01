Truco casero: te explico por qué hay que meter bolitas de algodón en el freezer

conservadora de alimentos Es importante mantener los alimentos frescos y bien almacenados si vas a realizar una salida de verano bajo el sol.

Cuando lleva el verano, planeamos salidas o escapadas al río y necesitamos llevar una vianda o una botella de agua sin que se calienten o pongan feas, lo ideal es usar una pequeña conservadora de tela o de plástico. Pero, ¿qué pasa cuando los hielos de la conservadora se derriten rapidísimo?

Un truco casero muy llamativo: por qué hay que poner bolitas algodón en el freezer

Para entender este truco casero antes hay que conocer y comprender qué es el algodón. Estas bolitas blancas, que usamos todos los días para desmaquillarnos o para desinfectar una herida, es en realidad una fibra vegetal que se forma alrededor de las semillas de la planta de algodón.

La fibra de algodón se cultiva en grandes campos con climas cálidos y suelos bien drenados. Posteriormente, se procesa el tejido para elaborar telas, hilos o compresas de algodón.

hielo y algodón

El algodón en compresa no sirve únicamente para limpiar, desinfectar, o remover esmalte de uñas. Existe un truco casero muy sencillo para mantener los alimentos fríos y en buen estado por más tiempo.

Cuando preparamos hielo en el freezer para colocar en la conservadora, no suele durar mucho tiempo. Este truco casero consiste en colocar en los recipientes para hielo (ya sea cubeteras o compoteras más grandes), algunas bolas de algodón.

Luego, debes llenar las cubeteras con agua y enviarlas al freezer. Una vez congelado, el hielo que se forma con las bolitas de algodón en el interior, es mucho más resistente y se mantiene congelado por más tiempo.

¿Por qué funciona el truco casero del algodón en el freezer?

algodón Las fibras del algodón ralentizan el paso de temperatura y evitan que el hielo se derrita tan rápido.

¿Por qué funciona este truco casero? El algodón no transfiere bien el calor, por ello, al congelarlo con agua, la transferencia de calor se vuelve más lenta y, por lo tanto, el hielo se derrite más lento.

Además, las fibras y la textura del algodón vuelven el hielo más resistente y difícil de romper. Este truco casero es ideal para llevar alimentos en la conservadora durante una escapada o viaje de verano.