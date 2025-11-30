Regreso en Manchester United: jugador de la Selección argentina volvió a las canchas tras 300 días

Embed - ¡QUE NO SEA NADA, LICHA! Lisandro Martínez salió entre lágrimas por lesión | #Shorts

Fue así que el defensor tuvo que ser sustituído y fue retirado del campo de juego en camilla. La preocupación fue grande porque tras varios problemas en su rodilla derecha, en ese momento fue la izquierda la que tuvo a maltraer al ex Defensa y Justicia.

Lisandro Martínez volvió a jugar para el Manchester United

El defensor de 27 años sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, pero luego de 300 días fuera de las canchas volvió a disputar un partido oficial cuando Ruben Amorim decidió que ingresara por Luke Shaw.

Su lesión ocurrió el 2 de febrero de 2025, por lo que han pasado exactamente 301 días. Lo curioso es que regresó a sumar minutos justamente contra el mismo rival ante el que se había lastimado, y su ingreso se produjo a los 82 minutos, el mismo minuto en el que había sido sustituido tras la grave lesión.

Lisando Martinez El defensor de la Selección argentina volvió a sumar minutos para el Manchester United.

El estadio Selhurst Park recibió con aplausos al defensor argentino quien ya completó las fases finales de su rehabilitación y ya había estado en el banco de suplentes la semana pasada en el partido donde el Manchester United cayó derrotado frente al Everton.

En los entrenamientos de la Selección argentina el defensor publicó en su cuenta de Instagram: "¡Cómo extrañaba!", mientras que en las últimas semanas también mostró cómo fue su rehabilitación mientras que ponía en evidencia su buen estado físico.

El Manchester United publicó en la cuenta oficial de la red social X un mensaje para recibir a Lisandro Martínez a las canchas: "Un regreso largamente esperado para Licha".