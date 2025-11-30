Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Torneo Clausura

"Es uno menos": la crítica de los hinchas de Boca con un futbolista vs Argentinos Juniors

En pleno partido frente a Argentinos Juniors, los hinchas de Boca se mostraron críticos contra el rendimiento de uno de sus jugadores

Por UNO
Los hinchas de Boca perdieron la paciencia con un futbolista.

Boca enfrenta a Argentinos Juniors en La Bombonera, en el partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura. Al término del primer tiempo, el Xeneize gana 1 a 0 con gol de Ayrton Costa, tanto con el que por ahora dice presente entre los 4 mejores.

Sin embargo, y pese al buen rendimiento general del equipo, lo cierto es que los hinchas de Boca han hecho tendencia a un futbolista en las redes sociales, argumentando precisamente por su nula participación en el juego.

Milton Gim&eacute;nez, el principal apuntado por los hinchas de Boca.

La crítica de los hinchas de Boca hacia Milton Giménez

Se trata de Milton Giménez, el exdelantero de Banfield que no tuvo gran participación en este momento del juego. Giménez tuvo una clara chance para poner el 2 a 0, pero su cabezazo fue excelentemente tapado por Siri, el arquero del Bicho.

"Es uno menos, no aporta en ningún lado" dijo la cuenta de X Termito Bostero. Junto a este tweet, se sumaron otros, todos destacando la poca participación del delantero de Boca.

