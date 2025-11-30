"Es uno menos": la crítica de los hinchas de Boca con un futbolista vs Argentinos Juniors

Sin embargo, y pese al buen rendimiento general del equipo, lo cierto es que los hinchas de Boca han hecho tendencia a un futbolista en las redes sociales, argumentando precisamente por su nula participación en el juego.

Milton Gimenez Milton Giménez, el principal apuntado por los hinchas de Boca.

La crítica de los hinchas de Boca hacia Milton Giménez

Se trata de Milton Giménez, el exdelantero de Banfield que no tuvo gran participación en este momento del juego. Giménez tuvo una clara chance para poner el 2 a 0, pero su cabezazo fue excelentemente tapado por Siri, el arquero del Bicho.