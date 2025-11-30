Inicio Ovación Automovilismo Max Verstappen
Verstappen se impuso en el GP de Qatar de Fórmula 1 y la lucha por el campeonato está al rojo vivo

Max Verstappen, con Red Bull, se impuso en el GP de Qatar de Fórmula 1 y puso al rojo vivo la definición del campeonato

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera
Max Verstappen se impuso en el GP de Qatar de Fórmula 1.

El multicampeón Max Verstappen, con Red Bull, ganó este domingo el GP de Qatar de Fórmula 1 y puso al rojo vivo la definición del campeonato. El neerlandés estiró la definición de la temporada 2025 para la última fecha, que será en Abu Dabi,

Oscar Piastri quedó segundo y Carlos Sainz sorprendió y quedó el podio por delante de Lando Norris. El argentino Franco Colapinto, que había empezado en el pit lane, finalizó 14º.

verstappen
Verstappen pelea por el campeonato de Fórmula 1.

Hubo un choque entre Hulkenberg y Gasly en la sexta vuelta, en la que el piloto de Sauber se llevó la peor parte, por lo que ingresó el safety car, lo que derivó en una parada masiva en boxes de todos los pilotos a excepción de los McLaren, Piastri y Norris. Así Verstappen, que tuvo una jornada sin errores, logró sacar la ventaja necesaria para imponerse en la carrera de Qatar.

verstappen
Verstappen sonríe con Carlos Sainz junior.

Así la semana que viene habrá que sacar la calculadora en plena competencia para definir al campeón de la temporada, que en caso de empate en puntos se definirá por carreras ganadas (los tres lograron siete cada una) y sino por cantidad de segundos puestos obtenidos (allí Norris saca ventaja porque tiene 8 contra 5 del neerlandés y cuatro del australiano.

Posiciones finales del GP de Qatar de Fórmula 1

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Óscar Piastri (McLaren)
  3. Carlos Sainz (Williams)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Fernando Alonso (Aston Martin)
  8. Charles Leclerc (Ferrari)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  11. Alejandro Albón (Williams)
  12. Lewis Hamilton (Ferrari)
  13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  14. Franco Colapinto (Alpino)
  15. Esteban Ocón (Haas)
  16. Pierre Gasly (Alpino)
  17. Lance Stroll (Aston Martin)
  18. Isaack Hadjar (Toros de carreras)
  19. Oliver Bearman (Haas)
  20. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) - Abandonó

Los primeros puestos del campeonato de pilotos de la Fórmula 1

  1. Lando Norris: 408 puntos
  2. Max Verstappen: 396
  3. Óscar Piastri: 392

