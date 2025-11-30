Verstappen se impuso en el GP de Qatar de Fórmula 1 y la lucha por el campeonato está al rojo vivo

Oscar Piastri quedó segundo y Carlos Sainz sorprendió y quedó el podio por delante de Lando Norris. El argentino Franco Colapinto, que había empezado en el pit lane, finalizó 14º.

verstappen Verstappen pelea por el campeonato de Fórmula 1.

Hubo un choque entre Hulkenberg y Gasly en la sexta vuelta, en la que el piloto de Sauber se llevó la peor parte, por lo que ingresó el safety car, lo que derivó en una parada masiva en boxes de todos los pilotos a excepción de los McLaren, Piastri y Norris. Así Verstappen, que tuvo una jornada sin errores, logró sacar la ventaja necesaria para imponerse en la carrera de Qatar.