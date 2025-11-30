Franco Colapinto, con Alpine, finalizó en el puesto 14 del GP de Qatar de Fórmula 1. El piloto argentino realizó una buena carrera este domingo.
Franco Colapinto finalizó en el puesto 14 del GP de Qatar de Fórmula 1
Franco Colapinto, con Alpine, finalizó en el puesto 14 del GP de Qatar de Fórmula 1. El piloto argentino realizó una buena carrera este domingo.
Colapinto había arrancado el GP de Qatar desde atrás de todo debido a un cambio técnico en el auto por parte de su equipo.
Colapinto tuvo que largar desde el pitlane por una modificación no permitida al monoplaza por parte del equipo de Alpine,
Colapinto, que tuvo muy mala jornadas el viernes y el sábado, finalizó último en la clasificación, muy lejos de su compañero el francés Pierre Gasly, quien salió desde la décima posición en la grilla.
El neerlandés Max Verstappen con Red Bull se impuso de la mano de una gran estrategia, mientras que Oscar Piastri cerró como escolta con el McLaren y de manera sorpresiva, con Williams, el español Carlos Sainz culminó el podio tercero.
Nota en elaboración.