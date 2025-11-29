Penalización de último momento para Franco Colapinto: el argentino largará desde boxes en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto recibió una mala noticia en la antesala de la carrera sprint delGran Premio de Qatar. Pese a quedar último en la instancia de clasificación a la competencia corta de este fin de semana, el argentino recibió una penalización y largará desde boxes junto a su compañero de escudería, Pierre Gasly.
En la qualy de la sprint, los Alpine de Colapinto y Gasly se vieron afectados en la parte del suelo de cada una de las monoplazas por el poco grip que tuvieron las mismas en las curvas rápidas. Los pilotos despistaron y terminaron golpeando por demás esa parte lo que provocó que se rompiera el piso en ambos coches.
La escudería debió tomar medidas ante la imposibilidad de manejar con comodidad y el estado de los Alpine y por ello, la alteración de los autos, generó la penalización para ambos en la carrera sprint.
Franco Colapinto largará desde el pit lane en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar
La escudería realizó modificaciones en la configuración de ambas monoplazas, tanto la de Pierre Galsy como la de Franco Colapinto. Por ello y por reglamento de la FIA el equipo francés fue sancionado con la salida desde boxes en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar.
"Pierre y Franco comenzarán hoy la carrera sprint del Gran Premio de Qatar desde el pit lane después de que el equipo realizara cambios en la configuración de ambos coches en las condiciones del Parc Ferme", escribió Alpine en sus redes sociales.
La sanción no dista mucho del lugar en la parrilla que ambos pilotos habían obtenido (19 para el francés y 20 para el argentino) no obstante implica una desventaja teniendo en cuenta las notorias dificultades que presenta el autor a la hora de registrar bajos tiempos y mostrarse veloz.
Lo que sigue para Colapinto en el Gran Premio de Qatar