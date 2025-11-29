Penalización de último momento para Franco Colapinto: el argentino largará desde boxes en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar

colapinto Colapinto largará desde boxes en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar.

Franco Colapinto largará desde el pit lane en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar

La escudería realizó modificaciones en la configuración de ambas monoplazas, tanto la de Pierre Galsy como la de Franco Colapinto. Por ello y por reglamento de la FIA el equipo francés fue sancionado con la salida desde boxes en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar.

"Pierre y Franco comenzarán hoy la carrera sprint del Gran Premio de Qatar desde el pit lane después de que el equipo realizara cambios en la configuración de ambos coches en las condiciones del Parc Ferme", escribió Alpine en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1994740515288367120&partner=&hide_thread=false Sprint Race Update pic.twitter.com/nB2i9HCmEW — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 29, 2025

La sanción no dista mucho del lugar en la parrilla que ambos pilotos habían obtenido (19 para el francés y 20 para el argentino) no obstante implica una desventaja teniendo en cuenta las notorias dificultades que presenta el autor a la hora de registrar bajos tiempos y mostrarse veloz.

Lo que sigue para Colapinto en el Gran Premio de Qatar

Sábado 29

Carrera sprint: desde las 11

Clasificación: comienza a las 15

Domingo 30

Carrera: desde las 13