Franco Colapinto largará último en la carrera sprint del GP de Qatar de Fórmula 1

El multicampeón Max Verstappen, con su Red Bull, erró su participación en el sexto puesto con un tiempo de 1:20.528, por detrás de su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda.

Colapinto anduvo mal en las prácticas libres

Colapinto quedó último en la práctica libre del GP de Qatar. El pilarense de 21 años tuva una floja labor con gomas duras (no pudo mejorarlo con las blandas) y quedó a poco más de dos segundos y medio del líder de la sesión, que fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien giró en 1:20,954.

El británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren) fue segundo a solo 58 milésimas de su compañero de equipo, mientras que el otro piloto que pelea por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), se sintió muy incómodo en su monoplaza durante toda la sesión y finalizó sexto, a poco más de medio segundo del líder.

Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz Jr. (Williams) dieron la nota, además del francés Isak Hadjar (Racing Bulls), quienes se ubicaron tercero, cuarto y quinto, respectivamente.

Lo que viene para Colapinto en el GP de Qatar

Sábado 29

Carrera sprint: desde las 11.

Clasificación: comienza a las 15.

Domingo 30