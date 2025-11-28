Franco Colapinto largará último en la carrera sprint del GP de Qatar de Fórmula 1

Franco Colapinto (Alpine) quedó último en la clasificación para la carrera sprint del GP de Qatar de Fórmula 1 y no pudo avanzar a la Q2.
El argentino terminó con un tiempo de 1:22.364, por detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly, y cerró otra floja jornada.
Mientras que el australiano Oscar Piastri con su McLaren logró el primer puesto de la clasificación con un tiempo de 1:20.055, el británico George Russell con su Mercedes fue segundo con 1:20.087 y Lando Norris, con McLaren, tercero con 1:20.285.
El multicampeón Max Verstappen, con su Red Bull, erró su participación en el sexto puesto con un tiempo de 1:20.528, por detrás de su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda.
Colapinto quedó último en la práctica libre del GP de Qatar. El pilarense de 21 años tuva una floja labor con gomas duras (no pudo mejorarlo con las blandas) y quedó a poco más de dos segundos y medio del líder de la sesión, que fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien giró en 1:20,954.
El británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren) fue segundo a solo 58 milésimas de su compañero de equipo, mientras que el otro piloto que pelea por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), se sintió muy incómodo en su monoplaza durante toda la sesión y finalizó sexto, a poco más de medio segundo del líder.
Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz Jr. (Williams) dieron la nota, además del francés Isak Hadjar (Racing Bulls), quienes se ubicaron tercero, cuarto y quinto, respectivamente.
