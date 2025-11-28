Inicio Ovación Automovilismo Turismo Nacional
AUTOMOVILISMO

El campeón del Turismo Nacional Julián Santero visitó el Multimedio América previo a la carrera de San Martín

Julián Santero, campeón del Turismo Nacional Clase 3 estuvo en Radio Nihuil y El Siete hablando del Gran Premio Coronación de este fin de semana en San Martín

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
ulián Santero, el campeón anticipado del Turismo Nacional Clase 3, será ungido este fin de semana en el Autódromo Ciudad de San Martín, en el Gran Premio Coronación 2025.

ulián Santero, el campeón anticipado del Turismo Nacional Clase 3, será ungido este fin de semana en el Autódromo Ciudad de San Martín, en el Gran Premio Coronación 2025.

El automovilismo deportivo de Mendoza está viviendo ya la gran fiesta del Gran Premio Coronación de la prestigiosa categoría como es el Turismo Nacional (TN). Con los ensayos iniciados el jueves y que continúan este viernes, comenzó el "ruido" en el autódromo Ciudad de San Martín.

Precisamente este viernes por la mañana, el divo de este Gran Premio, nada menos que el campeón del TN Clase 3, el piloto de Guaymallén Julián Santero, consagrado una fecha antes, estrenará su corona en San Martín, y en la previa visitó el Multimedio del Grupo América.

automovilismo-tn-julian santero-radio nihuil
Juli&aacute;n Santero en Radio Nihuil.

Julián Santero en Radio Nihuil.

El campeonísimo Julián Santero en El Siete y Radio Nihuil

Embed - Julián Santero en El Siete y dúplex desde los boxes en San Martín con el equipo del campeón del TN

En primer lugar Julián Santero, el aún campeón del Turismo Carretera, y reciente ganador del T urismo Nacional Clase 3, por segunda vez, se presentó en el estudio de Canal Siete y en el programa Hola Mendoza pudo dialogar en la mesa con Sergio Robles y equipo, y hacer un divertido dúplex con el móvil instalado en el Autódromo Ciudad de San Martín (ex Jorge Ángel Pena), donde Amadeo Inzirillo habló con el equipo de mecánicos del piloto de Guaymallén.

Posteriormente, el corredor que será ungido oficialmente como campeón del TN tras la carrera de este domingo, participó del pase entre el programa Primeras Voces, de Andrés Gabrielli; y No Tenés Cara, de Ricardo Montacuto, donde habló, tanto del automovilismo, como de su vida personal.

Embed - El campeón del TN Clase3, Julián Santero, visitó Radio Nihuil previo al Gran Premio de San Martín

Entre otras cosas, Julián Santero habló de sus comienzos, desde muy pequeño, corriendo en kartings. "En mi carrera deportiva hubo dos etapas. Al principio lo hacía para darle el gusto a mi papá, me daba igual, hasta los 11 o 12 años. Ahí empecé a tomarle el gusto, a sentir pasión por el karting, y después por el automovilismo".

Sobre el retorno del automovilismo de nivel nacional a Mendoza, Julián comentó: "Voy a festejar en casa por suerte, una cosa un poco impensada, porque hace 11 años que no viene el TN a Mendoza, y se dio que este año se resolvieron algunas cosas, se consiguió el apoyo del Municipio (San Martín), y vuelve la categoría. Encima a cerrar el campeonato, y yo coronándome una fecha antes, cosa que no es normal. Es un suelo lo que está pasando".

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas