El campeón del Turismo Nacional Julián Santero visitó el Multimedio América previo a la carrera de San Martín

Posteriormente, el corredor que será ungido oficialmente como campeón del TN tras la carrera de este domingo, participó del pase entre el programa Primeras Voces, de Andrés Gabrielli; y No Tenés Cara, de Ricardo Montacuto, donde habló, tanto del automovilismo, como de su vida personal.

Embed - El campeón del TN Clase3, Julián Santero, visitó Radio Nihuil previo al Gran Premio de San Martín

Entre otras cosas, Julián Santero habló de sus comienzos, desde muy pequeño, corriendo en kartings. "En mi carrera deportiva hubo dos etapas. Al principio lo hacía para darle el gusto a mi papá, me daba igual, hasta los 11 o 12 años. Ahí empecé a tomarle el gusto, a sentir pasión por el karting, y después por el automovilismo".

Sobre el retorno del automovilismo de nivel nacional a Mendoza, Julián comentó: "Voy a festejar en casa por suerte, una cosa un poco impensada, porque hace 11 años que no viene el TN a Mendoza, y se dio que este año se resolvieron algunas cosas, se consiguió el apoyo del Municipio (San Martín), y vuelve la categoría. Encima a cerrar el campeonato, y yo coronándome una fecha antes, cosa que no es normal. Es un suelo lo que está pasando".