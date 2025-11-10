Julián Santero, otra vez campeón del Turismo Nacional, celebrará el título en Mendoza: cómo comprar las entradas

Los 6 títulos de Julián Santero en el automovilismo nacional

Fórmula Renault Plus 2010

Fórmula Renault 2013

TC Mouras 2015

TN Clase 3 2021

TC 2024

TN Clase 3 2025

Embed - TN | SANTERO se consagró CAMPEÓN de la CLASE 3

Santero celebrará en Mendoza un nuevo título

Con Julián Santero ya consagrado, el Turismo Nacional regresa al Autódromo Ciudad de San Martín para cerrar la temporada el 28, 29 y 30 de noviembre, y las entradas ya están a la venta a través de Entrada web.

Tras 11 años de espera, el Gran Premio Coronación Olca Rental de TN será el broche de oro a una temporada vibrante y la venta anticipada está disponible a través de www.entradaweb.com.ar

santero 1

El Turismo Nacional, fiscalizado por APAT llega con la promesa de un espectáculo inolvidable y la demanda de entradas es alta, por lo que la organización recomienda la compra de entradas anticipadas, ya que la capacidad de Boxes es limitada.

El costo de la entrada General es de $20.000, mientras que el acceso a Boxes (Paddock) asciende a $40.000 y los niños ingresarán de forma gratuita, haciendo de este un evento ideal para toda la familia. Habrá taquilla el día del evento.

Tanto A.V.E. como el Municipio de General San Martín y el Gobierno de Mendoza, trabajan de manera mancomunada en las obras necesarias para albergar la gran final de esta categoría nacional cuya actividad se complementa con la participación del Turismo Carretera 2000.

Junto a Santero, el máximo representante local, estará el joven Lucas Vicino en la Clase 3 y Gonzalo Antolín en la Clase 2.