Alan Rickman es considerado como uno de los mejores actores británicos de la historia. Nos regaló interpretaciones maravillosas en producciones como la saga de "Harry Potter", en "Sensatez y Sentimientos" o en "Love Actually".
La vez que Alan Rickman llegó a la Argentina y estuvo en el festival de cine de Mar del Plata
"Es muy excitante venir a la Argentina y ver los cines llenos de gente", reveló Rickman durante su visita
En pleno auge de su carrera, Rickman visitó la Argentina, específicamente para estar en la edición número 19 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2004.
¿Qué hizo Alan Rickman durante su visita en Argentina?
Durante su estadía en Argentina, Alan Rickman aprovechó junto a su mujer para poder recorrer la costa de Mar del Plata, ver algunas de las películas que formaban parte del Festival de Cine, y además ofreció una charla magistral donde asistieron muchos niños fanáticos de "Harry Potter".
Alan Rickman disfrutaba de ir caminando desde el Hermitage Hotel hasta el Teatro Auditorium. Durante su trayecto, de aproximadamente una cuadra y media, la gente que lo reconocía lo saluda tímidamente.
El actor británico firmó muchos autógrafos y hasta consoló a un niño que lloraba porque quería actuar en "Harry Potter". Sin dudas Rickman demostró que detrás de esa voz profunda y tenebrosa se escondía una persona cariñosa, sencilla, abierta, y con un gran sentido del humor.
"El problema de ser actor es que nunca triunfás. Mi percepción es que nunca he llegado, no llegué a lo que mi imaginación había pensado que iba a llegar", nos confesó cuando le consultamos cuáles han sido los desafíos de su profesión. Reconoció además que uno de sus héroes es Fred Astaire: "Debe ser uno de los actores más perfectos que se hayan visto", dijo Rickman durante una rueda de prensa.
Lamentablemente hay muy pocas fotos y videos de esa icónica visita, y las pocas que se pueden ver en internet no solo que están pixeladas, sino que además son de pésima calidad.
Sin dudas la visita de Rickman a Mar del Plata forma parte de uno de los momentos más icónicos de este festival, y actor destacó la importancia de que un evento así se realice en el país, ya que permite contar historias humanas.
"Es muy excitante venir a la Argentina y ver los cines llenos de gente, con un público que busca respuestas no sólo sobre la situación política, sino respuestas sobre ellos mismos. Desde este punto de vista, cualquier película en la que me vea involucrado será un cine político, pero de manera más amplia", dijo Rickman al diario La Capital de Mar del Plata.