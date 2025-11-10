La vez que Alan Rickman llegó a la Argentina y estuvo en el festival de cine de Mar del Plata

Embed - Alan Rickman on Instagram: "The Mar del Plata International Film Festival, Argentina, March 2004 The photographer @ferdelaorden #alansidneypatrickrickman #alanrickman #ar__2004 #ar__photoshoot #" View this post on Instagram

Alan Rickman disfrutaba de ir caminando desde el Hermitage Hotel hasta el Teatro Auditorium. Durante su trayecto, de aproximadamente una cuadra y media, la gente que lo reconocía lo saluda tímidamente.

El actor británico firmó muchos autógrafos y hasta consoló a un niño que lloraba porque quería actuar en "Harry Potter". Sin dudas Rickman demostró que detrás de esa voz profunda y tenebrosa se escondía una persona cariñosa, sencilla, abierta, y con un gran sentido del humor.

"El problema de ser actor es que nunca triunfás. Mi percepción es que nunca he llegado, no llegué a lo que mi imaginación había pensado que iba a llegar", nos confesó cuando le consultamos cuáles han sido los desafíos de su profesión. Reconoció además que uno de sus héroes es Fred Astaire: "Debe ser uno de los actores más perfectos que se hayan visto", dijo Rickman durante una rueda de prensa.

Alan Rickman Mar del Plata Alan Rickman durante su visita en Argentina.

Lamentablemente hay muy pocas fotos y videos de esa icónica visita, y las pocas que se pueden ver en internet no solo que están pixeladas, sino que además son de pésima calidad.

Sin dudas la visita de Rickman a Mar del Plata forma parte de uno de los momentos más icónicos de este festival, y actor destacó la importancia de que un evento así se realice en el país, ya que permite contar historias humanas.

"Es muy excitante venir a la Argentina y ver los cines llenos de gente, con un público que busca respuestas no sólo sobre la situación política, sino respuestas sobre ellos mismos. Desde este punto de vista, cualquier película en la que me vea involucrado será un cine político, pero de manera más amplia", dijo Rickman al diario La Capital de Mar del Plata.