Importante empresa alimenticia busca personal para sumar a su equipo de trabajo: cómo aplicar

Georgalos es una empresa alimenticia con más 80 años de trayectoria, desarrollándose en el mercado de las golosinas y desde 2014 incursionó también en el segmento de cereales para desayuno, ampliando así su oferta de productos. En esta oportunidad, se encuentra buscando personal para sumar a su equipo.
Más precisamente, la vacante de trabajo se presenta en el puesto de ejecutivo de cuentas para cubrir la ciudad de Mendoza y sus alrededores, tal y como lo refleja el anuncio publicado en la plataforma LinkedIn.
Los detalles acerca de este trabajo
A la hora de hablar de requisitos, tienes que saber que esta empresa busca a alguien que lógicamente resida en Mendoza, que tenga al menos dos años de experiencia en posiciones similares a la que se busca, y que tenga movilidad propia.
Por otro lado, el candidato debe tener experiencia en consumo masivo, como también suficiente disponibilidad horaria para viajar. En el caso de quedar efectivo, tus tareas serán las que se muestran a continuación:
- Ranking de zonas/clientes
- Manejo de información de gestión para la una acción efectiva.
- Cuentas corrientes
- Info de Productos/líneas por clientes
- Manejo de los acuerdos, listas, inversiones, etc. de cada uno de los clientes.
- Monitoreo permanente del terreno (mayoristas y minoristas)
- Coordinación de acciones de push con las áreas de Trade y Marketing
- Análisis permanente de cada cliente para detectar oportunidades de negocios, su planteo, ejecución y seguimiento.
- Distribución: Instrumentar con las áreas correspondientes, acciones para mejorar la distribución física de las marcas
- Responsabilidad de incorporar los nuevos productos lo más rápido posible en cada cliente.
- Seguimiento de la performance y propuestas de acciones de push comercial.
- Desarrollo de nuevos clientes por zona.
- Mantener informado a la Jefatura Regional de las gestiones y resultados.
- Responsabilidad directa sobre la cuenta corriente del cliente.
- Participación activa en el sistema de presupuestación de la empresa.
Los beneficios de este empleo
- Medicina prepaga
- Dia de cumpleaños libre
- Viernes Flex todo el año
- Descuento en productos de la empresa
- Beneficios adicionales
Ya lo sabes, si cumples con todos los requisitos mencionados y quieres pertenecer a esta famosa empresa, entonces no debes dudar en postularte. Todo lo que tienes que hacer es cargar tu currículum en la plataforma LinkedIn.