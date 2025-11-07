Se decretó la quiebra de una empresa asociada a la niñez de millones de argentinos

Los productos que ARSA hacía, llegaban a 70.000 comercios de todo el país cada mes. Sin embargo, no pudo sostenerse económicamente.

De hecho, el cierre de la empresa quedó decretado luego de que fracasara el concurso preventivo que se abrió en abril de 2024, ya que no aparecieron oferentes que estuvieran interesados en quedarse con ARSA.

shimmy Algunos de los productos que elaboraba esta empresa para SanCor.

Los motivos del cierre de la empresa

ARSA se encontraba siendo gestionada por el grupo Vicentin hasta hace dos años y medio y, en la actualidad, eran los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, que también manejan La Suipachense, otra empresa láctea, lo que la tenían bajo su poder.

Al momento de presentarse el concurso, ARSA cargó contra la situación económica de ese entonces del país, en donde la inflación estaba en altos niveles y regían políticas como el control de precios, según detalló.

Sin embargo, desde el sector, según la Agencia Noticias Argentinas, sostienen que la situación de la empresa responsable de hacer los productos Shimmy y Sancorito, se explica por el mal gestionamiento que tuvo a lo largo de los años.