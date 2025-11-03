Famosa empresa con 30 años de experiencia busca personal para sumar a su equipo

El sector del transporte y la logística genera empleo de forma continua, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y la demanda de servicios de entrega. En esta oportunidad hay una reconocida empresa que busca personal para sumar a su equipo.
Para sumarte a este trabajo, deberás cumplir con una serie de requisitos exigidos por la empresa. En el caso de pasar a formar parte, estarás dentro de un lugar con más de 30 años de experiencia en el sector.
Famosa empresa busca personal para sumar a su equipo de trabajo
Tahan es una empresa de transporte y logística regional con más de 30 años de experiencia que se especializa en el transporte nacional e internacional de cargas por carretera, con presencia en países del Mercosur como Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.
Como puede a través del anuncio publicado en la red social LinkedIn, la empresa está buscando un operador de flota propia en nuestra provincia, más precisamente en el departamento Luján de Cuyo.
El empleado que necesita la empresa deberá contar con excelentes habilidades comunicacionales y capacidad para resolver incidencias en la ruta. Además, debe contar con los valores de planificación, organización y ejecución. Si formas parte de esta empresa, tus tareas serán las siguientes:
- Gestionar las operaciones diarias de transporte, asignando y controlando unidades propias y tractoristas directos.
- Comunicar formalmente a los conductores los requerimientos de los clientes, órdenes de carga y descarga, y condiciones de trabajo.
- Coordinar anticipos, documentación, asignación de unidades y seguimiento de viajes.
- Asegurar la trazabilidad de las unidades desde la carga hasta la descarga.
- Controlar el correcto uso de los sistemas de seguimiento satelital y del ERP corporativo.
- Supervisar que los conductores cuenten con licencias, permisos y documentación vigente.
- Analizar consumos de combustible junto al área de Mantenimiento y elaborar reportes mensuales.
- Colaborar en la gestión de reparaciones, mantenimiento y disponibilidad de unidades.
- Brindar soporte administrativo (multas, seguros, permisos, documentación).
- Gestión de equipo de conductores
Si quieres postularte a este empleo, todo lo que tienes que hacer es acercar tu curriculum a la empresa o bien cargar el mismo a través de la plataforma LinkedIn.
Los requisitos para aplicar
- Formación técnica en Logística, Transporte, Administración o afines (deseable).
- Experiencia mínima de 2 años en gestión operativa de transporte o logística de flota propia.
- Conocimientos sólidos en ERP, trazabilidad de flota, control de documentación y procesos administrativos.
- Conocimiento de cargas internacionales
- Manejo intermedio de Excel y herramientas digitales.
- Experiencia en manejo de equipo de conductores