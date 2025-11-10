Este país de América Latina a superando a naciones con tradición ganadera. Este ascenso no es casualidad, sino el resultado de décadas de inversión, tecnología y visión exportadora que hoy colocan a como uno de los cinco mayores productores de carne de cerdo del mundo. Te contamos de que se trata.

El país de América del Sur que produce más carne de cerdo: está en top 5 del mundo y supera a Rusia

El nombre que destaca es Brasil, un gigante agroindustrial que ha sabido diversificar su producción más allá del ganado bovino y del pollo, rubros en los que ya era líder en el mundo. En los últimos años, este país de América del Sur ha consolidado su presencia en el mercado porcino gracias a una combinación de innovación genética, mejoras sanitarias y eficiencia en el uso de recursos.