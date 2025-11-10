En el competitivo escenario de la producción de alimentos, América del Sur vuelve a demostrar su peso en el mercado internacional. Si bien Estados Unidos y China dominan históricamente la producción de carne de cerdo en el mundo, un país sudamericano ha logrado posicionarse entre los gigantes.
El país de América del Sur que produce más carne de cerdo: está en top 5 del mundo y supera a Rusia
Este país de América del Sur compite con grandes potencias del y lidera en la región con una industria que combina tradición e innovación
Este país de América Latina a superando a naciones con tradición ganadera. Este ascenso no es casualidad, sino el resultado de décadas de inversión, tecnología y visión exportadora que hoy colocan a como uno de los cinco mayores productores de carne de cerdo del mundo. Te contamos de que se trata.
El nombre que destaca es Brasil, un gigante agroindustrial que ha sabido diversificar su producción más allá del ganado bovino y del pollo, rubros en los que ya era líder en el mundo. En los últimos años, este país de América del Sur ha consolidado su presencia en el mercado porcino gracias a una combinación de innovación genética, mejoras sanitarias y eficiencia en el uso de recursos.
Las regiones del sur del país, especialmente Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul, concentran la mayor parte de la producción de cerdo, impulsadas por cooperativas agrícolas modernas que abastecen tanto al mercado interno como a los principales destinos de exportación: China, Chile y Filipinas.
Los mayores productores de cerdo del mundo
Según datos de la comunidad Profesional Porcina Tres de Tres, Brasil ocupa actualmente el cuarto lugar global en producción de carne de cerdo, la lista estaría conformada de la siguiente manera
- China 57 millones de toneladas de carnes de cerdo
- Unión Europea 21,05 millones de carnes de cerdo
- Estados Unidos 12,7 millones de carnes de cerdo
- Brasil 4,6 millones de carnes de cerdo
- Rusia 4,1 millones de carnes de cerdo
- Vietnam 3,9 millones de carnes de cerdo
- Canadá 1,9 millones de carnes de cerdo
- México 1,63 millones de carnes de cerdo
- Corea del Sur 1,1 millones de carnes de cerdo
- Filipinas 0,9 millones de carnes de cerdo