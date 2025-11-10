Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Amistoso internacional

Cuándo juega la Selección argentina con Angola: día, hora y TV del amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección argentina se reunió en Alicante para preparar el amistoso ante Angola, único de la última fecha FIFA del año y a días del sorteo del Mundial 2026.

Por UNO
Messi y De Paul llegaron a Alicante.

La Selección argentina se reunió este lunes en Alicante, España, para preparar el amistoso ante Angola, único que disputará en la última fecha FIFA del año y cuando faltan solo días para el sorteo del Mundial 2026.

Lionel Messi, quien reveló haber pasado por Barcelona y visitado el Camp Nou, fue uno de los que arribó a Alicante para iniciar la concentración previa al encuentro que se jugará en Luanda este viernes 14 de noviembre a las 13 hora argentina y con TV por TyC Sports.

messi de paul
Lionel Messi y Rodrigo De Paul se sumaron a la concentración de la Selección argentina.

Lionel Scaloni contará esta semana con un plantel que tiene como novedad la presencia de Lisandro Martínez, en plena recuperación de una lesión. El defensor del Manchester United no va a jugar el viernes, pero si va a entrenarse con sus compañeros.

También estará Kevin Mac Allister, citado a último momento, y el delantero Joaquín Panichelli, único debutante, mientras que no viajaron a España Dibu Martínez (no fue convocado), Enzo Fernández, lesionado, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, con problemas y Leandro Paredes ya que no se convocó a jugadores del fútbol argentino.

En su camino al Mundial 2026 y a pocos días del sorteo (será el 5 de diciembre en Washington) la Selección argentina va a estrenar su camiseta nueva y a jugar su último amistoso en 4 meses ya que después volverá a reunirse en marzo para jugar la Finalissima con España y probablemente otro amistoso.

El plantel de la Selección argentina para jugar con Angola

Arqueros

  • Gerónimo Rulli
  • Walter Benítez

Defensores

  • Juan Foyth
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Marcos Senesi
  • Nicolás Tagliafico
  • Valentín Barco
  • Kevin Mac Allister
  • Lisandro Martínez (no va a jugar)

Mediocampistas

  • Alexis Mac Allister
  • Máximo Perrone
  • Rodrigo de Paul
  • Thiago Almada
  • Giovani Lo Celso
  • Nicolás Paz

Delanteros

  • Lionel Messi
  • Gianluca Prestianni
  • Nicolás González
  • Lautaro Martínez
  • José Manuel López
  • Joaquín Panichelli

