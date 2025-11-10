Cuándo juega la Selección argentina con Angola: día, hora y TV del amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección argentina se reunió este lunes en Alicante, España, para preparar el amistoso ante Angola, único que disputará en la última fecha FIFA del año y cuando faltan solo días para el sorteo del Mundial 2026.
Lionel Messi, quien reveló haber pasado por Barcelona y visitado el Camp Nou, fue uno de los que arribó a Alicante para iniciar la concentración previa al encuentro que se jugará en Luanda este viernes 14 de noviembre a las 13 hora argentina y con TV por TyC Sports.
Lionel Scaloni contará esta semana con un plantel que tiene como novedad la presencia de Lisandro Martínez, en plena recuperación de una lesión. El defensor del Manchester United no va a jugar el viernes, pero si va a entrenarse con sus compañeros.
También estará Kevin Mac Allister, citado a último momento, y el delantero Joaquín Panichelli, único debutante, mientras que no viajaron a España Dibu Martínez (no fue convocado), Enzo Fernández, lesionado, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, con problemas y Leandro Paredes ya que no se convocó a jugadores del fútbol argentino.
En su camino al Mundial 2026 y a pocos días del sorteo (será el 5 de diciembre en Washington) la Selección argentina va a estrenar su camiseta nueva y a jugar su último amistoso en 4 meses ya que después volverá a reunirse en marzo para jugar la Finalissima con España y probablemente otro amistoso.
