Cuándo juega la Selección argentina con Angola: día, hora y TV del amistoso rumbo al Mundial 2026

Lionel Messi, quien reveló haber pasado por Barcelona y visitado el Camp Nou, fue uno de los que arribó a Alicante para iniciar la concentración previa al encuentro que se jugará en Luanda este viernes 14 de noviembre a las 13 hora argentina y con TV por TyC Sports.

messi de paul Lionel Messi y Rodrigo De Paul se sumaron a la concentración de la Selección argentina.

Lionel Scaloni contará esta semana con un plantel que tiene como novedad la presencia de Lisandro Martínez, en plena recuperación de una lesión. El defensor del Manchester United no va a jugar el viernes, pero si va a entrenarse con sus compañeros.