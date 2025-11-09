El creador de Breaking Bad y Better Call Saul regresa con la serie del año

El creador de Breaking Bad y Better Call Saul, Vince Gillian regresa con Pluribus, una serie de ciencia ficción que Apple TV ya renovó por una segunda temporada antes incluso de su estreno.
Dos de los talentos más importantes de la última década unen sus fuerzas para traer la que, posiblemente, sea la serie más esperada del año.
Llevamos meses contando que Vince Gillian, creador de Breaking Bad y Better Call Saul, estaba preparando una nueva serie para Apple TV.
Si eso no te dice lo increíble que promete ser, no sé qué lo hará. Vince Gilligan abandona temporalmente el mundo del crimen y las metanfetaminas para adentrarse en territorio distópico con una premisa tan retorcida como fascinante: ¿qué pasaría si la felicidad se convirtiera en una pandemia que amenaza a la humanidad?
Y lo mejor de todo: vuelve a trabajar con Rhea Seehorn, la actriz que nos dejó sin aliento como Kim Wexler.
Carol Sturka (Rhea Seehorn), una autora, es la única persona inmune a este virus inexplicable. Es literalmente la persona más infeliz del planeta, y esa desgracia se convierte paradójicamente en la única esperanza para salvar a todos.
Ambientada en Albuquerque (el mismo de Breaking Bad), pero sin laboratorios de metanfetamina. Hay algo más perturbador: una sociedad donde la individualidad desaparece bajo una capa de felicidad uniforme.
Apple TV: de qué trata la serie Pluribus
La sinopsis oficial es deliberadamente críptica: «la persona más miserable de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad». Imagina que de repente la gente empieza a estar forzadamente feliz, como si algo hubiera infectado a la población mundial.
Sin preocupaciones, sin tristeza, sin conflictos. ¿Utopía? No. En Pluribus, esta «epidemia de felicidad» es la mayor amenaza para la humanidad.
Apple TV: reparto de la serie Pluribus
- Rhea Seehorn
- Karolina Wydra
- Carlos Manuel Vesga,
- Miriam Shor
- Samba Schutte