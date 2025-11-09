River no pega una: Maxi Meza se lesionó y se fue llorando de la cancha

En una jugada aislada en la que corrió una pelota al vacío y no sufrió contacto alguno, el ex Independiente de Avellaneda trastabilló solo y cayó de inmediato al césped.

Maxi Meza mañana se hará estudios. pic.twitter.com/MO6PDbIEiC — SARITA (@sariskleit) November 9, 2025

Preocupación en River: Maxi Meza sufrió la lesión en la misma rodilla que tuvo una operación

Meza se tomó la rodilla, la misma por la cual había sido intervenido quirúrgicamente en julio y que lo dejó afuera de las canchas por varios meses.

Meza, quien tiene 32 años y nació en Corrientes, es el hermano mayor de Juan Cruz Meza, valor de las Inferiores que ya debutó y se destacó en el River de Gallardo,

River adquirió el pase de Meza en agosto de 2024, cuando defendía los colores de Rayados de Monterrey. El club le pagó dos millones de dólares al elenco que entonces dirigía Martín Demichelis para hacerse de los servicios del mundialista con la Albiceleste en Rusia 2018. Firmó contrato hasta diciembre de 2026.