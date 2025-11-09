River no pega una: Maxi Meza se lesionó y se fue llorando de la cancha

El volante Maximiliano Meza le dio una mala noticia a River, ya que sufrió una dura lesión en la derrota ante Boca y se fue llorando de la cancha
Meza sufrió una nueva lesión en su rodilla izquierda y fue reemplazado a los 33' del primer tiempo por Matías Galarza Fonda.
El volante de River recién empezaba a recuperar ritmo tras superar una operación por una tendinopatía rotuliana, pero tuvo que dejar la cancha por un mal movimiento. Sebastián Driussi se acercó a ayudarlo y se tomó la cabeza, dando cuenta de que el panorama no es bueno.
En una jugada aislada en la que corrió una pelota al vacío y no sufrió contacto alguno, el ex Independiente de Avellaneda trastabilló solo y cayó de inmediato al césped.
Meza se tomó la rodilla, la misma por la cual había sido intervenido quirúrgicamente en julio y que lo dejó afuera de las canchas por varios meses.
Meza, quien tiene 32 años y nació en Corrientes, es el hermano mayor de Juan Cruz Meza, valor de las Inferiores que ya debutó y se destacó en el River de Gallardo,
River adquirió el pase de Meza en agosto de 2024, cuando defendía los colores de Rayados de Monterrey. El club le pagó dos millones de dólares al elenco que entonces dirigía Martín Demichelis para hacerse de los servicios del mundialista con la Albiceleste en Rusia 2018. Firmó contrato hasta diciembre de 2026.