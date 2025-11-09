Dibu Martínez atajó un penal y Buendía convirtió un golazo en la goleada del Aston Villa

Emiliano Buendía Emiliano Buendía celebra su gol; luego el Dibu también celebraría un logro personal.

Fue así que al minuto 27 Emiliano Buendía se hizo cargo de un tiro libre al borde de la medialuna del área y la ejecutó de manera precisa por encima de la barrera.

Embed WHAT A BEAUTIFUL FREE KICK FROM EMILIANO BUENDIA pic.twitter.com/BKJNXcNHVM — KinG £ (@xKGx__) November 9, 2025

Antes del final de la primera etapa fue Amadou Onana quien metió un golazo desde fuera del área en el minuto 40 que le permitió a los Villanos irse a los vestuarios con mayor tranquilidad.

Embed Por si alguien se perdió esta joya de gol:

Amadou Onana, jugador infravalorado. pic.twitter.com/ULlrEvnwH6 — Aston Villa Colombia (@Aston_VillaCOL) November 9, 2025

En el segundo tiempo el Dibu Martínez se quedó con el penal

En el segundo tiempo Dibu Martínez comenzó a hacer crecer su figura al mandar al corner una pelota que se colaba sobre él tras un desvío y a los 21 minutos el árbitro John Brooks sancionó la pena máxima, pero el arquero argentino se estiró sobre su derecha y logró evitar el gol.

Embed "Dibu":

Porque Emiliano Martínez le atajó un penal a Antoine Semenyo en el partido de Aston Villa contra Bournemouth pic.twitter.com/kUx18gjHAO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 9, 2025

Unai Emery, entrenador del Aston Villa, mandó a la cancha a Ross Barkley y Donyell Malen quienes devolvieron la confianza del entrenador a través de goles ya que ambos lograron marcar.

Embed Ross Barkley 77'



Premier League | Aston Villa 3-0 Bournemouthpic.twitter.com/Vwo1qyxevb — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 9, 2025

Mientras que Barkley convirtió a los 76 tras un tiro de esquina, Malen hizo lo propio a los 82 luego de una jugada preparada que se desvió en un rival, coronando la victoria y la goleada.

Embed WHAT A GOAL!!!!!



MALEN SCORES DIRECTLY FROM THE CORNER!!!!pic.twitter.com/F67NYj1QXa — (@UTDdave11) November 9, 2025

De esta manera los Villanos llegaron a los 18 puntos y quedaron en la séptima posición en un lugar expectante ya que se encuentran muy cerca de la zona de clasificación a la Champions League (hasta este momento estarían clasificados Arsenal, Manchester City, Chelsea y Sunderland; este último con 19 puntos).