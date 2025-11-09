Dibu Martínez atajó un penal y Buendía convirtió un golazo en la goleada del Aston Villa

Por la fecha 11 de la Premier League se vieron las caras Aston Villa y Bournemouth en el Villa Park; en el equipo local Dibu Martínez y Emiliano Buendía fueron titulares, mientras que en el equipo visitante jugó desde el inicio Marcos Senesi.
Los argentinos Dibu Martínez y Emiliano Buendía fueron las figuras en el triunfo del Aston Villa por la fecha 11 de la Premier League
El Aston Villa goleó 4 a 0 y parte de la responsabilidad la tuvieron los argentinos ya que Dibu Martínez volvió a lucirse en el arco y hasta atajó un penal, además Emi Buendía convirtió un golazo para abrir el marcador y comenzar a encaminar la victoria.
Aston Villa necesitaba una victoria para seguir prendido en los primeros puestos luego de caer por 2 a 0 frente al Liverpool en un partido donde Martínez regaló un gol al intentar querer salir jugando de mala manera en una jugada que terminó con el gol de Mohamed Salah.
Fue así que al minuto 27 Emiliano Buendía se hizo cargo de un tiro libre al borde de la medialuna del área y la ejecutó de manera precisa por encima de la barrera.
Antes del final de la primera etapa fue Amadou Onana quien metió un golazo desde fuera del área en el minuto 40 que le permitió a los Villanos irse a los vestuarios con mayor tranquilidad.
En el segundo tiempo Dibu Martínez comenzó a hacer crecer su figura al mandar al corner una pelota que se colaba sobre él tras un desvío y a los 21 minutos el árbitro John Brooks sancionó la pena máxima, pero el arquero argentino se estiró sobre su derecha y logró evitar el gol.
Unai Emery, entrenador del Aston Villa, mandó a la cancha a Ross Barkley y Donyell Malen quienes devolvieron la confianza del entrenador a través de goles ya que ambos lograron marcar.
Mientras que Barkley convirtió a los 76 tras un tiro de esquina, Malen hizo lo propio a los 82 luego de una jugada preparada que se desvió en un rival, coronando la victoria y la goleada.
De esta manera los Villanos llegaron a los 18 puntos y quedaron en la séptima posición en un lugar expectante ya que se encuentran muy cerca de la zona de clasificación a la Champions League (hasta este momento estarían clasificados Arsenal, Manchester City, Chelsea y Sunderland; este último con 19 puntos).