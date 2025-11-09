"Basta de Gallardo": la furia de los hinchas de River luego de caer en el Superclásico ante Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1987625776322101538&partner=&hide_thread=false La cantidad de guita que gastó Gallardo para armar este plantel, que te hace doler los ojos, es terrible.



Espantoso como juega River, espantoso. Se tienen que ir todos — SpiderCARP (@SpiderCarp23) November 9, 2025

Gallardo agarró un club puntero en la tabla anual y mejor primero en Libertadores.



Gastó 100 millones en jugadores mediocres, cobró 12 millones de sueldo, pelotudeó al hincha 1 año, no ganó nada y nos dejó en Sudamericana.



No alcanza con que se vaya, el daño que hizo es enorme. — RC (@rivercoperoo_) November 9, 2025

Si a Gallardo le queda algo de dignidad tiene que renunciar hoy mismo. — Gabriel Casazza (@GabrielCasazza) November 9, 2025

Pese al pedido de los hinchas millonarios, como también al enojo, lo cierto es que hay Gallardo para rato en El Millonario. Recientemente, el nuevo presidente Di Carlo anunció la extensión de su contrato hasta finales de 2026.

Las chances que le quedan a River por entrar a la Copa Libertadores

Con esta derrota frente a Boca, lo cierto es que el conjunto de Marcelo Gallardo no depende de sí mismo en la tabla anual y la única chance que le queda por su propio rendimiento es en el Torneo Clausura.

Para que el equipo de Núñez sostenga una posibilidad de clasificación por tabla anual, depende de que se libere algún cupo en caso de que otro equipo salga campeón. Concretamente, el Millonario necesita que el Canalla o los rivales de toda la vida consigan el título del Torneo Clausura.

Por último, River puede clasificar a la tan ansiada Copa Libertadores ganando el Torneo Clausura. Al menos hasta el cierre de esta fecha 15, los de Núñez quedarán en el 6.º puesto, que los mete en la siguiente ronda. ¿Logrará River clasificar?