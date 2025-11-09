River cayó 2 a 0 ante Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, y lo cierto es que el Millonario lo hizo dejando una pálida imagen que lo complica de cara a lo que vendrá. Tras la derrota, uno de los principales apuntados fue Marcelo Gallardo.
"Basta de Gallardo": la furia de los hinchas de River luego de caer en el Superclásico ante Boca
Luego de perder el Superclásico ante Boca, muchos hinchas de River criticaron a Marcelo Gallardo. Los detalles, en la nota
En redes sociales, los hinchas de River cuestionaron el planteo del entrenador, al igual que muchas de sus decisiones. Incluso, fueron muchos los que pidieron que dé un paso al costado.
La furia de los hinchas de River con Marcelo Gallardo luego de perder vs Boca
Gallardo es cuestionado desde hace ya tiempo por los fanáticos de River, y son muchos de ellos los que ponen en tela de juicio sus decisiones.
Pese al pedido de los hinchas millonarios, como también al enojo, lo cierto es que hay Gallardo para rato en El Millonario. Recientemente, el nuevo presidente Di Carlo anunció la extensión de su contrato hasta finales de 2026.
Las chances que le quedan a River por entrar a la Copa Libertadores
Con esta derrota frente a Boca, lo cierto es que el conjunto de Marcelo Gallardo no depende de sí mismo en la tabla anual y la única chance que le queda por su propio rendimiento es en el Torneo Clausura.
Para que el equipo de Núñez sostenga una posibilidad de clasificación por tabla anual, depende de que se libere algún cupo en caso de que otro equipo salga campeón. Concretamente, el Millonario necesita que el Canalla o los rivales de toda la vida consigan el título del Torneo Clausura.
Por último, River puede clasificar a la tan ansiada Copa Libertadores ganando el Torneo Clausura. Al menos hasta el cierre de esta fecha 15, los de Núñez quedarán en el 6.º puesto, que los mete en la siguiente ronda. ¿Logrará River clasificar?