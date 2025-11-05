La frase desafiante de Gallardo antes del Superclásico que River afrontará frente a Boca

El River de Gallardo vive el peor momento

River está atravesando su peor momento en estos últimos 10 partidos de los cuales perdió 8, quedó afuera de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil en cuartos de final y de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia en la semifinal.

Además los hinchas empezaron a silbar e insultar al plantel y el cuerpo técnico domingo tras domingo, aún más el último en la derrota por 1 a 0 ante Gimnasia La Plata en condición de local, previo a lo que será el Superclásico ante Boca de este fin de semana en La Bombonera.

gallardo-di-carlo-river Gallardo y Di Carlo están felices tras la renovación del contrato del DT.

Lo llamativo es que el pasado domingo la gente ovacionó al Muñeco y responsabilizó al plantel por el mal momento. Para colmo de males, Miguel Borja erró un penal al final del partido (se lo atajó Nelson Insfrán), el público riverplatense apuntó contra el colombiano.

Sin embargo, el presidente millonario, Stefano Di Carlo, anunció la renovación de contrato de Gallardo que sentenció al respecto del encuentro ante Boca: "Yo pasé por mucho en mi vida y por eso estoy convencido que vamos a ganar".