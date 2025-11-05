La frase desafiante de Gallardo antes del Superclásico que River afrontará frente a Boca

Marcelo Gallardo fue picante. El DT de River dejó una frase desafiante de cara al Superclásico del domingo ante Boca en La Bombonera. El partido se jugará el próximo domingo a las 16.30, por la fecha 15 y penúltima del Torneo Clausura
El DT de River, Marcelo Gallardo, dejó una frase picante de cara al Superclásico del domingo ante Boca en La Bombonera
Marcelo Gallardo fue picante. El DT de River dejó una frase desafiante de cara al Superclásico del domingo ante Boca en La Bombonera. El partido se jugará el próximo domingo a las 16.30, por la fecha 15 y penúltima del Torneo Clausura
Gallardo se mostró confiado para lo que será el Superclásico del domingo ante Boca en el estadio La Bombonera y dijo: “Vamos a ganar”.
Gallardo tuvo un primer ciclo lleno de éxitos que lo convirtieron en el entrenador más ganador de la historia de River. Sin embargo, el oriundo del municipio bonaerense de Merlo inició su segunda era en el segundo semestre del año pasado y está siendo para el olvido.
River está atravesando su peor momento en estos últimos 10 partidos de los cuales perdió 8, quedó afuera de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil en cuartos de final y de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia en la semifinal.
Además los hinchas empezaron a silbar e insultar al plantel y el cuerpo técnico domingo tras domingo, aún más el último en la derrota por 1 a 0 ante Gimnasia La Plata en condición de local, previo a lo que será el Superclásico ante Boca de este fin de semana en La Bombonera.
Lo llamativo es que el pasado domingo la gente ovacionó al Muñeco y responsabilizó al plantel por el mal momento. Para colmo de males, Miguel Borja erró un penal al final del partido (se lo atajó Nelson Insfrán), el público riverplatense apuntó contra el colombiano.
Sin embargo, el presidente millonario, Stefano Di Carlo, anunció la renovación de contrato de Gallardo que sentenció al respecto del encuentro ante Boca: "Yo pasé por mucho en mi vida y por eso estoy convencido que vamos a ganar".