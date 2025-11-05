La hincha de Independiente Rivadavia que vino de España a ver la final de la Copa Argentina

Según contó la mendocina que estaba acompañada de su familia para ver la instancia definitoria de la Copa Argentina: "El mejor de los sueños es estar acá", refiriéndose a presenciar el encuentro que marca un hito para el fútbol de nuestra provincia.
Embed - La hincha de Independiente Rivadavia que fue de España a Córdoba para ver la final de la Copa
Ayer en España y este miércoles viendo la final de la Copa Argentina
"Hoy (por este miércoles) llegué de España, estaba en Ibiza, y me vine para acá. Fui a hacer temporada trabajando allá (España), y me vine. Es increíble", dijo la joven.