La hincha de Independiente Rivadavia que vino de España a ver la final de la Copa Argentina

En la previa del partido Independiente Rivadavia- Argentinos Juniors, por la Copa Argentina, una hincha mendocina viajó de España a Córdoba a ver la final

Carolina Quiroga
Uan hincha mendocina que vive en España no quiso perderse la histórica final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.

Entre los miles de hinchas de Independiente Rivadavia que comenzaron a poblar este miércoles las calles del barrio Alta Córdoba, en la previa a la final entre la Lepra y Argentinos Juniors, se destacó la historia de una mendocina que se vino desde España a ver el duelo en cancha de Instituto.

Según contó la mendocina que estaba acompañada de su familia para ver la instancia definitoria de la Copa Argentina: "El mejor de los sueños es estar acá", refiriéndose a presenciar el encuentro que marca un hito para el fútbol de nuestra provincia.

Ayer en España y este miércoles viendo la final de la Copa Argentina

"Hoy (por este miércoles) llegué de España, estaba en Ibiza, y me vine para acá. Fui a hacer temporada trabajando allá (España), y me vine. Es increíble", dijo la joven.

Luego agregó sobre ver a su equipo en una final: "Nunca hubiera imaginado, ni en el mejor de los sueños, estar aquí. Soy hincha de muy chiquita. Es una locura, venir con la familia... No hay palabras para describir este momento".

"Que sea lo que tenga que ser. Ojalá que la suerte esté de nuestro lado", cerró la fanática que dijo ser del interior de Mendoza y se destacó entre los hinchas por su particular historia.

