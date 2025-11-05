Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
En la Gloria, por la Gloria: los hinchas de Independiente Rivadavia copan Alta Córdoba

Los hinchas de Independiente Rivadavia ya viven la previa de lo que será, nada más y nada menos, que la final de la Copa Argentina

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
La hinchada de Independiente Rivadavia copó las callesw del barrio Alta Córdoba a la espera de la gran final de la Copa Argentina.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La espera se hizo eterna. Pese a que pasaron apenas 12 días del histórico triunfo ante River, las horas pasaron lentas. Y no era para menos, ya que estamos en la antesala de uno de los partidos más importantes en la historia de Independiente Rivadavia.

En micro, en auto, en avión… Desde Mendoza, desde Buenos Aires y hasta de Australia… Nadie quiso perderse la cita de este miércoles por la noche en el estadio de Instituto de Córdoba.

Las Leprosas. Familias enteras viajaron a Córdoba para apoyar a Independiente Riavadavia en la definición de la Copa Argentina 2025.

Atrás parecen haber quedado aquellos torneos donde no se jugaba por nada o, incluso peor, el objetivo era mantener la categoría en un Argentino A o en la Primera Nacional. Hoy, después de tanto esfuerzo, tanto aguante y tanto sacrificio, el hincha de la Lepra vive algo que quedará grabado a fuego en su memoria.

Embed - Los hinchas de Independiente Rivadavia y el aguante en la previa a la final de la Copa Argentina

Es por eso que Alta Córdoba, al menos por unas horas, se tiñó de azul. Los fanáticos, que tanta incertidumbre pasaron para poder obtener su entrada, llegaron en masa a tierras cordobesas donde, una vez más, buscarán la gloria. Esta vez en la Copa Argentina y ante Argentinos Juniors.

La previa de Daniel Vila y el momento histórico para Independiente Rivadavia

Embed - Las expectativas de Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, antes de la final de la Copa
Trapo y bengala. Así deambularon por Alta Córdoba los fanáticos de la Lepra, esperando el partido en cancha de Instituto.

Los hinchas de Independiente Rivadavia disfrutan la previa

Miles de fanáticos leprosos no quisieron perderse este momento histórico para un equipo mendocino.

