En la Gloria, por la Gloria: los hinchas de Independiente Rivadavia copan Alta Córdoba

En micro, en auto, en avión… Desde Mendoza, desde Buenos Aires y hasta de Australia… Nadie quiso perderse la cita de este miércoles por la noche en el estadio de Instituto de Córdoba.

futbol-copa argentina-cordoba-hinchas-independiente rivadavia-03 Las Leprosas. Familias enteras viajaron a Córdoba para apoyar a Independiente Riavadavia en la definición de la Copa Argentina 2025. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Atrás parecen haber quedado aquellos torneos donde no se jugaba por nada o, incluso peor, el objetivo era mantener la categoría en un Argentino A o en la Primera Nacional. Hoy, después de tanto esfuerzo, tanto aguante y tanto sacrificio, el hincha de la Lepra vive algo que quedará grabado a fuego en su memoria.