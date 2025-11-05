En la Gloria, por la Gloria: los hinchas de Independiente Rivadavia copan Alta Córdoba

La espera se hizo eterna. Pese a que pasaron apenas 12 días del histórico triunfo ante River, las horas pasaron lentas. Y no era para menos, ya que estamos en la antesala de uno de los partidos más importantes en la historia de Independiente Rivadavia.
En micro, en auto, en avión… Desde Mendoza, desde Buenos Aires y hasta de Australia… Nadie quiso perderse la cita de este miércoles por la noche en el estadio de Instituto de Córdoba.
Atrás parecen haber quedado aquellos torneos donde no se jugaba por nada o, incluso peor, el objetivo era mantener la categoría en un Argentino A o en la Primera Nacional. Hoy, después de tanto esfuerzo, tanto aguante y tanto sacrificio, el hincha de la Lepra vive algo que quedará grabado a fuego en su memoria.
Embed - Los hinchas de Independiente Rivadavia y el aguante en la previa a la final de la Copa Argentina
Es por eso que Alta Córdoba, al menos por unas horas, se tiñó de azul. Los fanáticos, que tanta incertidumbre pasaron para poder obtener su entrada, llegaron en masa a tierras cordobesas donde, una vez más, buscarán la gloria. Esta vez en la Copa Argentina y ante Argentinos Juniors.
La previa de Daniel Vila y el momento histórico para Independiente Rivadavia
Embed - Las expectativas de Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, antes de la final de la Copa
Los hinchas de Independiente Rivadavia disfrutan la previa
Miles de fanáticos leprosos no quisieron perderse este momento histórico para un equipo mendocino.