George Clooney, Julia Roberts y Jack O'Connell juntos, ¿qué puede salir mal?

El problema es que esa mañana se cuela en el estudio durante la transmisión un joven que lo toma de rehén, le coloca un chaleco bomba y amenaza con hacer volar el estudio.

¿Sus motivos? Le hizo caso a Gates e invirtió todo su dinero en unos títulos que se desplomaron por una falla informática.

HBO Max: de qué trata la película Money Monster

En la película Money Mosnter, Lee Gates es uno de los principales gurús de Wall Street desde su puesto de presentador del programa de televisión Money Monster. Pero el joven Kyle Budwell, que ha perdido todo su dinero siguiendo los consejos de Gates, decide secuestrarlo en directo.

Money Monster es el cuarto largometraje como directora de Jodie Foster. La cinta, una mezcla de thriller y drama, está dirigida desde un punto de vista satírico y sirve como denuncia del sistema económico estadounidense, culpable de provocar la mayor crisis económica mundial desde el crac de 1929.

El histriónico Lee Gates, interpretado por George Clooney, y la productora de este curioso espacio televisivo se ven inmersos en una situación extrema cuando un furioso inversor toma a la fuerza el plató durante la emisión. Un tenso pulso emitido en vivo a millones de espectadores.

HBO Max: reparto de la película Money Monster

George Clooney

Julia Roberts

Jack O’Connell

Dominic West

