Morgan Freeman es un éxito con la película más aterradora de todos los tiempos

Morgan Freeman la rompe con la película más aterradora de todos los tiempos. Una trama que te mantendrá en vilo todo el tiempo
HBO Max: de qué trata la película El cazador de sueños
Cuando Jonesy, Henry, Pete y Beaver eran unos niños de un pueblo de Maine, reaccionaron de manera heroica para salvar a un extraño muchacho llamado Duddits de la crueldad de otros niños.
Duddits pasó entonces a formar parte de su círculo y les transmitió extraños poderes que los unió muy estrechamente. 20 años después, los cuatro han seguido caminos distintos, pero mantienen vivo el recuerdo de su heroísmo, aunque los poderes recibidos, más que un don, son una carga.
Cuando uno de ellos está a punto de morir en un terrible accidente, no son conscientes de que ha vuelto la inquietante atmósfera que solo Duddits podía crear.
Poco después, se reúnen para ir, como todos los años, a una cabaña de caza en los bosques del norte, y se ven sorprendidos por la proximidad de la muerte.
HBO Max: reparto de la película El cazador de sueños
- Morgan Freeman
- Thomas Jane
- Jason Lee
- Damian Lewis
- Tom Sizemore
- Timothy Olyphant
- Donnie Wahlberg